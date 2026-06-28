¿Hay clases mañana 29 de junio? SEP aclara cuáles son los únicos alumnos que NO van a la escuela por el Mundial 2026

¿Hay clases el 29 de junio? Las modificaciones al calendario escolar 2025-2026 y las suspensiones de clases por el Mundial 2026 han ocasionado que padres y madres de familia tengan la duda acerca de si habrá o no clases presenciales este lunes 29 de junio.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó cuál es el día de la semana en la que los alumnos de educación básica podrán quedarse en casa para disfrutar del partido de México vs Ecuador. Sin embargo, sí hay algunos estudiantes que no tienen clases mañana.

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¿El 29 de junio es feriado o hay clases?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el lunes 29 de junio de 2026 no es un día de asueto ni festivo, se trata de un día de clases normales. Esto, en las entidades que no adelantaron el inicio de las vacaciones de verano, por ejemplo, la CDMX y el Edomex.

Sin embargo, sí existe un estado de la República mexicana que suspende clases este lunes 29 de junio: Nuevo León. A través de un comunicado, el gobernador de la entidad, Samuel García, informó que no habrá clases en todas las escuelas y en todos los niveles, debido al partido del Mundial 2026, Países Bajos vs Marruecos, que se lleva a cabo en el Estadio Monterrey.

🦁📅 ¡Nuevo León hará una pausa por el Mundial!



El gobernador Samuel García decretó que el lunes 29 de junio de 2026 será día feriado y se suspenderán las clases en todos los niveles educativos para reducir el tráfico por el partido mundialista que se jugará en Monterrey.… pic.twitter.com/boVyeSISFZ — Nación Norteña (@NacionNortena) June 27, 2026

¿Habrá clases el 30 de junio?

A diferencia de otras entidades, la SEP informó que se suspenden las clases en todas las escuelas y de todos los niveles este 30 de junio en la CDMX. Esto, con el objetivo de facilitar la movilidad por el partido México vs Ecuador.

SEP: ¿Cuándo termina el ciclo escolar de 2025-2026?

El calendario escolar de la SEP establece que el fin del ciclo escolar 2025-2026 será el próximo 15 de julio. Por tal motivo, los alumnos de educación básica están oficialmente de vacaciones el 16 de julio.

¿Cuándo y a qué hora es el partido México vs Ecuador?

El encuentro entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se jugará el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Con motivo de ese partido, las autoridades federales decretaron la suspensión de clases en la capital y recomendaron priorizar el trabajo a distancia para reducir la movilidad durante el evento. La medida busca facilitar los traslados de miles de aficionados y mantener el orden en la ciudad.

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