¿Jalisco o CDMX? Esta es la diferencia en la multa que deben pagar los conductores por cruzar un semáforo en luz roja

Cada año, miles de conductores en México reciben multas por ignorar una de las señales más básicas del reglamento de tránsito, y el semáforo en rojo encabeza la lista de infracciones con mayor aplicación en las grandes ciudades del país. La diferencia entre lo que paga un conductor en Jalisco y lo que paga uno en la capital no es menor, y el desconocimiento de esa brecha entre dos marcos legales distintos puede costar caro al bolsillo de cualquier automovilista.

El reglamento que regula esta falta varía entre entidades, y junto al monto de la multa también cambian las sanciones secundarias que pueden afectar directamente la licencia o la matrícula del vehículo. Antes de pisar el acelerador en luz ámbar, conviene saber exactamente a qué consecuencias legales y económicas se expone cualquier conductor en cada uno de estos dos estados.

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¿Cuánto es la multa por cruzar el semáforo en rojo en Jalisco y en CDMX?

En la Ciudad de México, el Artículo 10, fracción VI, inciso a del Reglamento de Tránsito establece la obligación de detener el vehículo de forma total en la línea de alto al encontrar luz roja, sin invadir el cruce peatonal ni el área de espera para bicicletas o motocicletas. Ignorar esta norma genera una multa de entre 10 y 20 UMA, lo que equivale a un rango de $1,173.10 a $2,346.20 pesos al valor vigente de 2026.

La sanción en CDMX no se limita al monto económico, ya que el mismo artículo contempla la pérdida de tres puntos en la licencia para conducir cuando el agente levanta la infracción de forma directa en calle. En infracciones captadas por sistemas tecnológicos, la penalización recae sobre la matrícula vehicular con un punto, lo que convierte a la capital en la entidad con el esquema sancionador más complejo de los dos.

En Jalisco, el Artículo 362, numeral 1, fracción I del Reglamento de Movilidad sanciona la misma conducta con un rango de 10 a 15 UMA, equivalente a entre $1,173.10 y $1,759.65 pesos al tipo de cambio vigente para este año. El techo máximo en Jalisco es inferior al de la capital, lo que representa una diferencia de hasta $586.55 pesos en el escenario más severo para el conductor capitalino.

La CDMX aplica hasta 20 UMA y descuenta puntos; Jalisco topa en 15 UMA sin penalización en licencia. (Getty Images)

¿Qué dice exactamente la ley sobre respetar el semáforo en rojo en México?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México precisa que, ante luz roja, el conductor debe detener el vehículo en la línea de alto sin invadir el cruce peatonal ni el área de espera para bicicletas o motocicletas, con independencia del tipo de vehículo que conduzca. Los ciclistas y motociclistas también tienen la obligación de hacer uso de sus áreas de espera cuando estas existan, según lo dispuesto en el mismo artículo legal.

En Jalisco, la redacción del artículo sancionador apunta directamente al incumplimiento de las señales de tránsito con especial énfasis en los semáforos, y la autoridad vial tiene facultad de infraccionar en el momento sin necesidad de sistemas tecnológicos, lo que implica que el margen de actuación del agente de tránsito es un factor real en la aplicación de la sanción. Conocer el fundamento legal exacto da al conductor argumentos claros ante cualquier irregularidad en el proceso de infracción.

Si recibes una multa por este concepto, verifica que el oficial cite el artículo correspondiente y aplique un monto dentro del rango legal que establece la norma de tu entidad, porque un cobro fuera del rango establecido es legalmente impugnable ante la autoridad competente. Guarda el comprobante de infracción y, en caso de duda, acude a la unidad de atención ciudadana de la autoridad de movilidad de tu estado para iniciar el proceso de aclaración.

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