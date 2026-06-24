Conductores en Jalisco y Querétaro están recibiendo multas costosas por llevar niños de esta manera en el auto

Una gran cantidad de familias de estas áreas de México suben a sus hijos al auto sin pensar que la posición del menor dentro del vehículo define si el conductor infringe la ley o no. En Jalisco y Querétaro, las autoridades de tránsito aplican multas a quienes transporten a niños menores de 12 años en los asientos delanteros, y el monto puede resultar más elevado de lo que la mayoría imagina.

El problema no es solo el riesgo físico para los menores: la sanción económica golpea el bolsillo de forma directa e inmediata. Cada estado fija rangos distintos, y en ambos casos la infracción se clasifica dentro de las faltas de rango medio por poner en riesgo a pasajeros vulnerables.

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¿Cuánto pagan los conductores de Jalisco por llevar niños adelante?

En Jalisco, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, en su Artículo 364, fracción VII, establece una multa de 15 a 25 UMAs para quienes transporten a una persona menor de doce años en los asientos delanteros del vehículo. Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización 2026 fijado en $117.31 pesos, eso representa entre $1,759.65 y $2,932.75 pesos de sanción económica.

La norma contempla una sola excepción: cuando el automóvil no dispone de asientos traseros y el conductor emplea un sistema de retención infantil homologado. Fuera de ese supuesto, la infracción aplica sin importar la distancia del recorrido ni la velocidad a la que circule el vehículo.

Los agentes de tránsito de Jalisco tienen facultad para levantar el informe de infracción en cualquier punto del territorio estatal. La multa no requiere un accidente para activarse: basta con que el menor esté en el asiento del copiloto o en cualquier lugar delantero del habitáculo.

Papá olvida en el auto a su hijo de 2 años y murió por un golpe de calor Llevar a menores de 12 años en los asientos delanteros genera multas de hasta $2,932 pesos en Jalisco. (Un niño de 2 años murió el lunes por un golpe de calor tras haber permanecido “durante horas” en un automóvil en Florida, EUA.)

¿Cuánto cuesta la misma infracción para conductores en Querétaro?

En Querétaro, el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito, Artículo 74, prohíbe de forma expresa la circulación con menores de 12 años en los asientos delanteros del vehículo. La norma exige que los menores viajen en la parte trasera con un sistema de retención infantil activo y correctamente instalado.

La infracción en este estado implica una multa de 10 a 20 UMAs — equivalente a entre $1,173.10 y $2,346.20 pesos — más una penalización de 3 puntos sobre la licencia de conducir. A diferencia de Jalisco, Querétaro combina el impacto económico con una consecuencia directa sobre el historial del conductor.

Acumular puntos en la licencia puede derivar en restricciones adicionales o en la obligación de realizar cursos de educación vial. Los conductores reincidentes enfrentan consecuencias mayores que van más allá del pago inmediato de la sanción.

Si circulas con menores en el auto en Jalisco o Querétaro, verifica que los niños menores de 12 años viajen siempre en los asientos traseros con su sistema de retención infantil correctamente ajustado. Una revisión de tránsito puede convertir ese descuido en una multa de hasta casi tres mil pesos — más la pérdida de puntos, dependiendo del estado.

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