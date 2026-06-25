Jalisco y Querétaro están multando y llevando a corralón a todos los conductores que cometan esta infracción con su auto

Los automovilistas de Jalisco y Querétaro enfrentan sanciones que combinan multas económicas con la retención de su vehículo por una infracción relacionada con la verificación vehicular. El golpe al bolsillo puede superar los tres mil pesos, y en uno de los estados el corralón forma parte obligatoria del castigo. Si circulás en alguna de estas entidades, lo que viene te interesa.

Las autoridades de tránsito en ambos estados refuerzan los operativos de fiscalización ambiental en carreteras y vialidades urbanas. No es un rumor ni una advertencia: los reglamentos ya están vigentes y los agentes tienen facultad legal para actuar de inmediato.

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¿Qué infracción multa y manda al corralón a conductores en Jalisco y Querétaro?

La infracción que activa estas sanciones es circular sin el comprobante de verificación vehicular vigente o emitir humo de forma visible, lo que acredita el incumplimiento de los programas ambientales estatales. En Jalisco, el Artículo 365, fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado establece una multa de entre 20 y 25 UMA, equivalente a entre $2,346.20 y $2,932.75 pesos, para conductores o propietarios que circulen sin ese comprobante al corriente.

En Querétaro, el Artículo 81 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito obliga a los conductores a acatar los programas ambientales del municipio y el estado. El incumplimiento se castiga con una multa de 20 a 30 UMA —entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos— más la remisión inmediata del vehículo al depósito municipal, lo que suma costos adicionales de corralón y pensión.

La diferencia central entre ambos estados es la remisión al corralón: en Querétaro es parte explícita de la sanción, mientras que en Jalisco la multa económica es la consecuencia principal contemplada en el artículo citado. En los dos casos, el agente de tránsito tiene base legal para detener el vehículo en el momento del operativo.

coche-corralon-cdmx.jpg En Querétaro, circular sin verificación cuesta hasta $3,519.30 pesos más los días de corralón. (Getty Images)

¿Cómo evitar la multa por verificación vehicular en Jalisco y Querétaro?

El único escudo frente a esta sanción es mantener la verificación vehicular al día y portar el comprobante vigente dentro del auto. Los programas de verificación en ambas entidades operan con calendario fijo según la terminación de placa, y saltarse una cita —o no tramitar el holograma antes de la fecha límite— deja al conductor expuesto durante cualquier operativo.

Si el vehículo ya venció su periodo de verificación, lo más conveniente es no circular hasta regularizar la situación. Circular con la verificación vencida es el error más caro y más evitable de los que se registran en estos operativos. Consulta el calendario vigente en la plataforma oficial de cada estado antes de salir a la vía pública.

En caso de retención del vehículo en Querétaro, el propietario debe presentarse en el depósito con documentos originales del auto, identificación oficial y el comprobante de pago de la multa. El tiempo en corralón genera costos diarios que se acumulan desde el primer día de resguardo.

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