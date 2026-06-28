Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026; hora y día de los partidos

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ concluyó y estamos por entrar en los dieciseisavos de final, por lo que ya sólo compiten 32 equipos.
Los cruces se definieron la noche del sábado 27 de junio tras los últimos encuentros de los grupos J, K y L, los cuales definieron la siguiente fase, incluido el rival de la Selección Mexicana.
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Partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Así serán los enfrentamientos:
Sudáfrica vs Canadá
- Fecha: 28 de junio 2026
- Horario: 13:00 horas (tiempo local)
- Los Ángeles
Brasil vs Japón
- Fecha: 29 de junio 2026
- Horario: 11:00 horas (tiempo local)
- Houston
Alemania vs Paraguay
- Fecha: 29 de junio 2026
- Horario: 14:30 horas (tiempo local)
- Boston
- Azteca Deportes
Países Bajos vs Marruecos
- Fecha: 29 de junio 2026
- Horario: 19:00 horas (tiempo local)
- Monterrey
Costa de Marfil vs Noruega
- Fecha: 30 de junio 2026
- Horario: 11:00 horas (tiempo local)
- Dallas
Francia vs Suecia
- Fecha: 30 de junio 2026
- Horario: 15:00 horas (tiempo local)
- Nueva York
- Fecha: 30 de junio 2026
- Horario: 19:00 horas (tiempo local)
- Ciudad de México
- Azteca Deportes
Inglaterra vs República Democrática del Congo
- Fecha: 1 de julio 2026
- Horario: 10:00 horas (tiempo local)
- Atlanta
Bélgica vs Senegal
- Fecha: 1 de julio 2026
- Horario: 14:00 horas (tiempo local)
- Seattle
EUA vs Bosnia y Herzegovina
- Fecha: 1 de julio 2026
- Horario: 18:00 horas (tiempo local)
- Santa Clara
España vs Austria
- Fecha: 2 de julio 2026
- Horario: 13:00 horas (tiempo local)
- Los Ángeles
- Azteca Deportes
Portugal vs Croacia
- Fecha: 2 de julio 2026
- Horario: 15:00 horas (tiempo local)
- Toronto
Suiza vs Argelia
- Fecha: 2 de julio 2026
- Horario: 21:00 horas (tiempo local)
- Vancouver
Australia vs Egipto
- Fecha: 3 de julio 2026
- Horario: 12:00 horas (tiempo local)
- Dallas
Argentina vs Cabo Verde
- Fecha: 3 de julio 2026
- Horario: 16:00 horas (tiempo local)
- Miami
- Azteca Deportes
Colombia vs Ghana
- Fecha: 3 de julio 2026
- Horario: 19:30 horas (tiempo local)
- Kansas City
¿Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026?
Tras la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, estos son los equipos eliminados:
- Chequia
- Catar
- Haití
- Turquía
- Curazao
- Túnez
- Nueva Zelanda
- Uruguay
- Arabia Saudi
- Iraq
- Jordania
- Uzbekistán
- Panamá
- Irán
- Escocia
- Corea
- Jordania
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