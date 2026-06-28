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/Deportes/Nota

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026; hora y día de los partidos

Terminó la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y 32 equipos pasaron a la siguiente ronda; conoce los horarios de los partidos.

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Escrito por: Ximena Ochoa

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ concluyó y estamos por entrar en los dieciseisavos de final, por lo que ya sólo compiten 32 equipos.

Los cruces se definieron la noche del sábado 27 de junio tras los últimos encuentros de los grupos J, K y L, los cuales definieron la siguiente fase, incluido el rival de la Selección Mexicana.

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Partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Así serán los enfrentamientos:

Sudáfrica vs Canadá

  • Fecha: 28 de junio 2026
  • Horario: 13:00 horas (tiempo local)
  • Los Ángeles

Brasil vs Japón

  • Fecha: 29 de junio 2026
  • Horario: 11:00 horas (tiempo local)
  • Houston

Alemania vs Paraguay

  • Fecha: 29 de junio 2026
  • Horario: 14:30 horas (tiempo local)
  • Boston
  • Azteca Deportes

Países Bajos vs Marruecos

  • Fecha: 29 de junio 2026
  • Horario: 19:00 horas (tiempo local)
  • Monterrey

Costa de Marfil vs Noruega

  • Fecha: 30 de junio 2026
  • Horario: 11:00 horas (tiempo local)
  • Dallas

Francia vs Suecia

  • Fecha: 30 de junio 2026
  • Horario: 15:00 horas (tiempo local)
  • Nueva York

México vs Ecuador

  • Fecha: 30 de junio 2026
  • Horario: 19:00 horas (tiempo local)
  • Ciudad de México
  • Azteca Deportes

Inglaterra vs República Democrática del Congo

  • Fecha: 1 de julio 2026
  • Horario: 10:00 horas (tiempo local)
  • Atlanta

Bélgica vs Senegal

  • Fecha: 1 de julio 2026
  • Horario: 14:00 horas (tiempo local)
  • Seattle

EUA vs Bosnia y Herzegovina

  • Fecha: 1 de julio 2026
  • Horario: 18:00 horas (tiempo local)
  • Santa Clara

España vs Austria

  • Fecha: 2 de julio 2026
  • Horario: 13:00 horas (tiempo local)
  • Los Ángeles
  • Azteca Deportes

Portugal vs Croacia

  • Fecha: 2 de julio 2026
  • Horario: 15:00 horas (tiempo local)
  • Toronto

Suiza vs Argelia

  • Fecha: 2 de julio 2026
  • Horario: 21:00 horas (tiempo local)
  • Vancouver

Australia vs Egipto

  • Fecha: 3 de julio 2026
  • Horario: 12:00 horas (tiempo local)
  • Dallas

Argentina vs Cabo Verde

  • Fecha: 3 de julio 2026
  • Horario: 16:00 horas (tiempo local)
  • Miami
  • Azteca Deportes

Colombia vs Ghana

  • Fecha: 3 de julio 2026
  • Horario: 19:30 horas (tiempo local)
  • Kansas City

¿Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026?

Tras la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, estos son los equipos eliminados:

  • Chequia
  • Catar
  • Haití
  • Turquía
  • Curazao
  • Túnez
  • Nueva Zelanda
  • Uruguay
  • Arabia Saudi
  • Iraq
  • Jordania
  • Uzbekistán
  • Panamá
  • Irán
  • Escocia
  • Corea
  • Jordania

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