Ni exceso de velocidad ni alcoholímetro: esta es la nueva multa de $2,346 que Edomex comenzó a aplicar en junio

Los automovilistas del Estado de México tienen una razón más para respetar la señalización vial en las vías que conectan el Valle de Chalco con la Ciudad de México. Una infracción que muchos conductores no anticipan —y que no tiene que ver con el alcoholímetro ni con el velocímetro— se aplica desde junio en un corredor de transporte público clave del Edomex.

La medida afecta a miles de conductores que transitan a diario por una de las rutas interurbanas más concurridas de la zona metropolitana. El Reglamento de Tránsito del Estado de México respalda estas sanciones con artículos específicos, y la autoridad aclara que la remisión al corralón también forma parte del procedimiento. Lo que viene después —el monto exacto, los artículos citados y cómo consultar si ya tienes una infracción— está en esta nota.

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¿Cuánto es la multa por invadir el carril del Trolebús en Edomex?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México, en su artículo 90, fracción VII, y artículo 118, fracción IV, establece una sanción de entre 16 y 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes invadan el carril confinado del transporte público. Con el valor de la UMA 2026 fijado en $117.31 pesos, eso equivale a un rango de entre $1,876 y $2,346 pesos.

La misma multa —de 16 a 20 UMAs— aplica para conductores que rebasen los límites de velocidad dentro del carril confinado. Es decir, la autoridad sanciona tanto la invasión del carril como el exceso de velocidad en ese tramo con el mismo rango tarifario, sin distinción entre ambas infracciones en términos económicos.

El cobro no termina en la multa. La autoridad ordena la remisión del vehículo al corralón, lo que suma gastos adicionales de arrastre y resguardo vehicular al monto original de la sanción. Conductores que no paguen a tiempo o que recuperen su unidad tardíamente pueden acumular cargos que superen con creces el tope de $2,346 pesos.

Apertura del Trolebus Chalco Santa Martha Invadir el carril del Trolebús en Edomex tiene multa de hasta $2,346 pesos y va al corralón. (X: @STECDMX)

¿Cómo saber si ya tienes este tipo de infracciones de tránsito en Edomex?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México pone a disposición de los conductores una plataforma en línea para consultar multas sin necesidad de acudir a una oficina. El proceso requiere únicamente el número de placa del vehículo y toma menos de un minuto. A continuación, el paso a paso:

Ingresa al portal de infracciones de la Secretaría de Seguridad del Edomex en infracciones.ssedomex.gob.mx

Escribe el número de placa de tu vehículo en el campo habilitado

de tu vehículo en el campo habilitado Da clic en el botón “Consultar”

Revisa el resultado: si existen multas, el sistema despliega la causa, la fecha y el monto de cada sanción

Verifica si la infracción tiene menos de 15 días calendario desde la fecha de emisión, ya que dentro de ese plazo puedes acceder a un descuento del 50 por ciento

desde la fecha de emisión, ya que dentro de ese plazo puedes acceder a un Selecciona la opción de pago en línea dentro de la misma plataforma, o bien realiza el pago directamente con el agente de Tránsito mediante terminal bancaria al momento de la sanción

La única forma de evitar la multa es respetar la señalización. El carril confinado del Trolebús Chalco-Santa Martha está destinado de forma exclusiva a las unidades del sistema de transporte público, y la autoridad advierte que los operativos continúan activos en el corredor de 18.5 kilómetros que atraviesa los municipios del Valle de Chalco.

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