Es oficial en Edomex: este cambio en el reglamento significa que las multas de tránsito pueden triplicarse si no pagas a tiempo

Pagar tarde una infracción puede salir más caro para los automovilistas del Estado de México. Desde finales de 2025, las multas de tránsito ya no se aplican bajo un esquema fijo, sino que toman en cuenta si la persona tiene adeudos pendientes al momento de cometer una nueva falta.

La modificación busca diferenciar entre quienes mantienen sus sanciones al corriente y quienes acumulan infracciones sin pagar. Esto significa que dos conductores que cometan la misma falta podrían terminar pagando cantidades distintas.

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¿Cómo cambian las multas en el Estado de México?

La reforma fue publicada en el Periódico Oficial el 10 de noviembre de 2025 y entró en vigor el 25 de noviembre del mismo año. A partir de entonces, algunas infracciones dejaron de tener un monto único y comenzaron a manejarse mediante tres niveles de cobro.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de México, las sanciones ahora pueden ubicarse en un rango mínimo, medio o máximo. El nivel que se aplique depende de cuántas multas pendientes de pago tenga el conductor cuando cometa una nueva infracción.

¿Quién paga el monto mínimo y quién el máximo?

El monto mínimo se aplica a conductores que no tienen infracciones pendientes de pago. Por su parte, el monto medio corresponde a quienes acumulan entre dos y tres sanciones sin liquidar.

En cambio, el monto máximo se utiliza cuando una persona registra cuatro o más multas pendientes. Es decir, el sistema castiga con una sanción más alta a quienes mantienen adeudos acumulados.

La clave está en que no importa cuántas multas haya recibido alguien a lo largo de los años, sino cuántas siguen sin pagarse al momento de cometer una nueva infracción.

⚠️ No caigas en fraudes digitales. Consulta posibles multas de tránsito únicamente en sitios web oficiales y protege tus datos personales.



Si fuiste víctima, comunícate con la @PoliCiberEdomex al 722 275 8333 o escribe a cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx.#SSEdoMex pic.twitter.com/2c4rciZXzG — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) June 6, 2026

¿Cómo entender el nuevo sistema?

En el caso de una infracción con un rango de 3, 4 y 5 UMAs, estos serán los parámetros a considerar.

Si un conductor no tiene multas pendientes y comete esa falta, pagaría el monto mínimo de 3 UMAs. Sin embargo, si otra persona tiene varias sanciones sin cubrir y comete exactamente la misma infracción, podría recibir el monto medio o incluso el máximo.

En otras palabras, la reforma no aumenta automáticamente las multas anteriores. Lo que cambia es el costo de la nueva infracción cuando existen adeudos acumulados.

¿Cuánto podrían costar las multas en 2026?

Las sanciones se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Por ejemplo, una infracción con rango de 3 a 5 UMAs tendría los siguientes montos aproximados:

3 UMA: $351.93 pesos

4 UMA: $469.24 pesos

5 UMA: $586.55 pesos

Existen infracciones más costosas. En algunos casos, los rangos van de 16 a 20 UMAs, por lo que el pago puede oscilar entre $1,876.96 y $2,346.20 pesos, dependiendo del nivel que corresponda.

¿Qué conductores deberían revisar si tienen adeudos?

La reforma impacta principalmente a quienes acumulan multas sin pagar, ya que cada nueva infracción puede colocarlos en un rango de cobro más alto.

Además, mantener adeudos pendientes puede complicar diversos trámites relacionados con el vehículo, como la verificación, cambios de propietario o algunas actualizaciones administrativas.

Por ello, las autoridades recomiendan consultar periódicamente el historial de infracciones y mantenerlo al corriente para evitar cargos más elevados en futuras sanciones.

¿Todavía existe descuento por pronto pago?

El reglamento mantiene el beneficio de 50% de descuento para quienes paguen la multa dentro de los 15 días hábiles posteriores a su emisión.

Los conductores pueden consultar adeudos, generar líneas de captura y realizar pagos a través del Portal Ciudadano de Infracciones del Estado de México, así como en establecimientos autorizados para este fin.

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