Es ley y pocos lo saben: Guadalajara multará con más de $230mil pesos a quienes tengan este mal hábito al limpiar sus casas

Existen algunos hábitos al limpiar la casa que pueden costarte muy caro en Guadalajara. Aunque pocos lo saben, el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio establece multas de miles de pesos para quienes incumplan la legislación. Conocer qué establece el texto normativo es útil para evitar errores y sanciones.

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¿Qué dice exactamente la ley municipal de Guadalajara sobre estas acciones al limpiar las casas?

En su artículo 16, sección cuarta, el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara regula las infracciones al medio ambiente, a la ecología y a la salud. La fracción XIII de ese artículo establece de forma clara que algunas acciones comunes al hacer limpieza en el hogar constituyen un delito.

Concretamente, el reglamento prohíbe tirar los siguientes elementos en canales de aguas pluviales:

Basura

Muebles

Animales muertos

Escombros y desechos

Sustancias fétidas, inflamables, corrosivas, explosivas, tóxicas o similares.

Eso incluye lo que muchas personas hacen al limpiar su casa: barrer la banqueta y empujar la basura hacia la coladera pluvial, tirar tierra o cascajo de remodelaciones en el canal más cercano, o deshacerse de muebles viejos, aceites o químicos del hogar arrojándolos al drenaje superficial.

La indiferencia de algunos no puede seguir lastimando nuestra ciudad.



Nuestro equipo de Justicia Cívica, acompañado de la @PoliciaGDL, acudió a la colonia Echeverría, en el que seis presuntos infractores fueron identificados por acumular y arrojar basura y cacharros en la vía… pic.twitter.com/DDSV8ZU1pg — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) April 30, 2026

¿Cuánto puede llegar a pagar quien cometa esta infracción en Guadalajara?

La sanción económica establecida en el tabulador del reglamento de Guadalajara va de 200 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Dado que el valor de la UMA se actualiza cada año, el monto en pesos puede variar, pero con los valores vigentes en 2026 la multa máxima supera los 230 mil pesos.

Y no solo hay multa económica. El mismo artículo 16 prevé arresto de entre 24 y 36 horas para quien incurra en esta conducta, lo que lo convierte en una de las infracciones administrativas con consecuencias más severas del reglamento municipal.

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