Giro ambiental en Jalisco: analizan nueva ley que impactará en el acceso al agua en el estado

El Congreso del Estado de Jalisco dio trámite formal a un paquete de iniciativas para modificar los lineamientos regulatorios sobre el acceso al agua y la conservación ambiental en la entidad.

La propuesta que estudiará la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia busca responder a las demandas sociales por la calidad del suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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¿Cuáles son las reformas que analiza el Congreso de Jalisco para transformar el acceso al agua?

La Comisión de Medio Ambiente comenzó el análisis técnico de las propuestas presentadas por los legisladores locales. Las modificaciones buscan actualizar el marco normativo estatal frente al deterioro de las redes de distribución y la escasez en diversas regiones.

Las iniciativas que evalúan contemplan las siguientes líneas de acción:

Modificar el Código Urbano: establecer nuevos criterios técnicos para la infraestructura de construcción y el aprovechamiento del recurso en desarrollos inmobiliarios.

establecer nuevos criterios técnicos para la infraestructura de construcción y el aprovechamiento del recurso en desarrollos inmobiliarios. Actualizar la Ley del Agua estatal: robustecer las facultades de los organismos operadores municipales para supervisar las tomas de agua antes de la fecha límite del actual periodo legislativo.

robustecer las facultades de los organismos operadores municipales para supervisar las tomas de agua antes de la fecha límite del actual periodo legislativo. Reformar la Ley de Equilibrio Ecológico: fortalecer las sanciones para mitigar los impactos de la contaminación industrial y proteger los ecosistemas fluviales de la entidad en este ciclo anual.

¿Qué antecedentes impulsan la reconfiguración de la Ley del Agua en Jalisco?

La diputada Yussara Canales González coordinó los trabajos donde los legisladores José Guadalupe Buenrostro Martínez y Leonardo Almaguer Castañeda presentaron las propuestas de enmienda. El análisis parlamentario resulta ineludible debido al desabasto latente y a las fallas estructurales crónicas que afectan a la población civil de Jalisco.

Los factores de riesgo ambiental y los lineamientos de ordenación federal que obligan a la reestructuración:

Alineación con la Ley General de Aguas: adaptar las reglas de la entidad al piso legal federal que prohíbe la transferencia de concesiones hídricas entre particulares.

adaptar las reglas de la entidad al piso legal federal que prohíbe la transferencia de concesiones hídricas entre particulares. Mitigación de la sobreexplotación acuífera: frenar el abatimiento de los 30 mantos freáticos críticos que registran déficit en el subsuelo jalisciense.

frenar el abatimiento de los 30 mantos freáticos críticos que registran déficit en el subsuelo jalisciense. Vigilancia de la sanidad del suministro: garantizar que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cumpla con los estándares de cloración.

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