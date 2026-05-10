Es ley: Edomex aplicará multas de hasta $4,692 pesos a todos los conductores que cometan este grave error

Conducir en el Estado de México exige algo más que respetar semáforos y límites de velocidad. El Reglamento de Tránsito de Edomex castiga conductas específicas frente a los agentes viales con sanciones económicas que muchos automovilistas desconocen. La normativa es clara y no deja espacio para interpretaciones flexibles cuando ocurre un encuentro tenso en la vía pública.

El reglamento mexiquense identifica una falta puntual que escala rápido en cualquier discusión de tránsito. La multa supera con creces el salario mínimo diario y se aplica sin importar el tipo de vehículo ni la zona del estado donde ocurra la infracción. La autoridad cuenta con respaldo legal directo para sancionar este comportamiento en el momento.

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¿Qué conducta sanciona Edomex con multas de hasta $4,692 pesos?

El Artículo 60 Bis del Reglamento de Tránsito del Estado de México tipifica una infracción ligada al trato hacia los oficiales de vialidad. La norma sanciona a quien insulte, denigre o agreda físicamente a los agentes durante el desarrollo de sus funciones operativas en cualquier punto del territorio mexiquense.

La conducta sancionada también incluye proferir vejaciones a través de señales visuales o sonidos hechos desde el vehículo. El uso del claxon como herramienta de hostigamiento entra dentro de los supuestos contemplados por la autoridad de tránsito. La interpretación del agente sobre la intención del conductor pesa en el momento de levantar la boleta correspondiente.

Las maniobras intimidatorias con el automóvil completan el catálogo de conductas prohibidas. Acelerar, frenar bruscamente o invadir el espacio del oficial son acciones que la norma considera dentro del mismo supuesto. La sanción no distingue entre intenciones reales o reacciones impulsivas durante el operativo de tránsito.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex jueves 9 de marzo La multa por prestar el coche en Jalisco va de 1,173 a 1,759 pesos. (Twitter/@UCS_GCDMX)

¿Cuánto cuesta la multa por agredir a un agente vial en Edomex?

La sanción económica oscila entre las 30 y 40 Unidades de Medida y Actualización vigentes para 2026. El valor actual de la UMA es de $117.31 pesos según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El cálculo final depende del criterio del juez calificador que reciba el caso del conductor infractor.

El piso mínimo de la multa se ubica en $3,519.30 pesos para el conductor sancionado. El monto máximo escala hasta los $4,692.40 pesos cuando la falta se considera grave por las circunstancias del incidente. La diferencia entre ambos extremos representa más del 30% del valor inicial de la sanción aplicada.

El pago de la multa no exime al conductor de otras responsabilidades legales si la agresión escala a delito. La autoridad puede remitir el caso al Ministerio Público cuando exista lesión física o daño material comprobado contra el agente vial.

Mantener la calma frente a un agente de tránsito es la mejor estrategia para evitar un golpe al presupuesto familiar. Cualquier inconformidad con el procedimiento se resuelve por vía legal ante el juez calificador correspondiente, no en la calle.

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