Últimas horas: Volaris liquida vuelos nacionales e internacionales hasta 50% off y nuevas rutas desde $49 pesos

La aerolínea Volaris puso en marcha una promoción con descuentos de hasta la mitad del precio en vuelos nacionales e internacionales. Pero se acerca el tiempo límite para hacer la compra, ya que las promociones tienen vigencia hasta este lunes 22 de junio de 2026.

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¿Qué incluye la promoción del 50% de descuento de Volaris y hasta cuándo aplica?

Conforme a lo comunicado a través de su sitio web, Volaris aplica un descuento de hasta 50% en vuelos nacionales e internacionales. La promoción aplica exclusivamente en vuelos sencillos directos y quienes cuenten con membresía V.club pueden acceder a un 10% adicional de descuento sobre la tarifa base.

Es importante aclarar que esta rebaja no es válida para rutas aéreas con conexión, compras grupales, vuelos de código compartido ni interlineales. Además, la aerolínea aclara que la promoción aplica únicamente sobre la tarifa base aérea y no incluye TUA, impuestos ni servicios adicionales.

La oferta es válida para compras realizadas en la web de Volaris del 17 al 22 de junio de 2026, para viajar entre el 17 de junio y el 31 de agosto de 2026.

¿Qué rutas nuevas de Volaris en México tienen tarifa desde $49 pesos?

Sumado a lo anterior, Volaris lanzó una promoción en sus rutas nuevas con tarifa base desde $49 MXN por persona (sin incluir TUA, impuestos ni otros cargos), adquiriendo la tarifa Zero.

Quienes quieran viajar en la aerolínea aprovechando esta rebaja deben saber que la oferta es válida para compras del 16 al 22 de junio de 2026 y para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por otro lado, para las rutas específicas Mérida-Tijuana y Puerto Escondido-Tijuana, la tarifa base arranca desde $1,245 MXN por persona, también en tarifa Zero, con viajes válidos hasta el 30 de noviembre de 2026. En todos los casos aplica solo vuelo sencillo directo, sin conexiones ni compras grupales.

Además, la aerolínea ofrece hasta 15% de descuento para grupos de 10 personas o más en todas las rutas nacionales e internacionales —sin aplicar en tarifas promocionales— para compras hasta el 22 de junio y viajes hasta el 30 de noviembre de 2026.

Las tarifas, cargos por equipaje y condiciones completas están disponibles en el sitio oficial de Volaris.

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