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Mientras el reporte destaca que los conflictos internacionales han aumentado un 175% desde 2010, hay 5 países que mantienen métricas de violencia casi nulas.

¿Cuáles son los países más seguros para viajar en 2026?

Islandia: Es el líder indiscutible que ocupa el primer lugar como el país más seguro del planeta por 19° año consecutivo desde 2008

Nueva Zelanda: Es el territorio menos militarizado de toda su región con un aislamiento geográfico y baja densidad de población, lo que le permite un turismo de exploración altamente seguro y alejado de tensiones geopolíticas internacionales.

Suiza: La neutralidad del país lo hizo subir del 5° al 3° lugar este año, consolidando su reputación política como un refugio europeo que combina estricta neutralidad política con un sistema de seguridad interna; cuenta con las infraestructuras de transporte más controladas, eficientes y seguras.

Eslovenia: Este país fue la gran sorpresa del 2026, con un debut histórico dentro del top 5 mundial justificada por un gasto militar bajo y un estándar de seguridad social policial envidiable.

Irlanda: Es considerado el pilar de la estabilidad cerrando el número de los países más seguros debido a sus bajos niveles de violencia interna; logra un equilibrio poco común entre economía sin sacrificar la cohesión social comunitaria, ofreciendo un entorno rural y entornos controlados fuera de las grandes urbes.

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