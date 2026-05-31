Jalisco multará a los automovilistas que instalen este accesorio en su auto

Un accesorio común entre quienes personalizan su auto está bajo la lupa de las autoridades viales de Jalisco. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del estado activa sanciones económicas contra cualquier vehículo que circule con luces no permitidas instaladas —ya sean fijas o parpadeantes— por considerar que afectan la seguridad de terceros en la vía pública. La medida alcanza a conductores particulares, propietarios registrados de vehículos y operadores de transporte público por igual.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué dice el Artículo 361 sobre las luces no permitidas

El Artículo 361, fracción VII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece que se sancionará a quienes utilicen en sus vehículos luces no permitidas que impidan la visibilidad de terceros, sin importar si se trata de luces fijas o de luces parpadeantes. La norma busca evitar el deslumbramiento de otros conductores y reducir los riesgos asociados a la distracción visual en avenidas y carreteras del estado.

Entre los accesorios que la ley contempla dentro de esta categoría se encuentran las luces de neón decorativas instaladas en la parte inferior o el interior del vehículo, las tiras LED no homologadas, las luces estroboscópicas que imitan a unidades de emergencia, y cualquier sistema de iluminación adicional que no venga de fábrica ni cuente con autorización para uso particular.

Cuánto cuesta la multa en 2026

La sanción para quienes instalen este tipo de accesorios se calcula entre cinco y diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA fijada en $117.31 pesos para 2026, el rango de la multa va de $586.55 pesos en el caso más leve hasta $1,173.10 pesos en el caso más severo. El monto exacto queda a criterio del agente vial que levante la infracción, quien evalúa el grado de afectación a la visibilidad de otros usuarios de la vía.

La norma no distingue entre vehículos nuevos, usados o de transporte público. Tres figuras responden ante la ley: el conductor al volante, el dueño registrado del automóvil y el operador del servicio concesionado en caso de aplicar. Jalisco cierra así cualquier resquicio para evadir la sanción.

multa multa (TVA)

Qué luces sí están permitidas

La normativa permite únicamente las luces que el vehículo trae instaladas de fábrica conforme a las normas oficiales mexicanas: faros principales, luces de cruce, luces de posición, intermitentes, luces de freno, luz de reversa y luz de placa. Cualquier accesorio adicional —incluso si es estéticamente atractivo o se compra en tiendas establecidas— requiere verificación previa con la autoridad vial para confirmar que no infringe el reglamento.

Las luces estroboscópicas y las sirenas están reservadas exclusivamente a vehículos de emergencia debidamente autorizados —ambulancias, patrullas, unidades de bomberos y de Protección Civil—. Cualquier conductor particular que las instale puede sumar a la multa del Artículo 361 sanciones adicionales por usurpación de funciones, según el caso.

Por qué Jalisco endurece la vigilancia

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte busca reforzar la seguridad en las calles y reducir conductas de riesgo entre conductores. Las luces no permitidas son consideradas un factor de distracción visual relevante por la policía vial, especialmente en horario nocturno o en avenidas de alta velocidad. El Artículo 361 agrupa también otras conductas vinculadas: la música a volumen excesivo, el uso de claxon de manera reiterada, la circulación con puertas abiertas y la falta de gafete del operador del transporte público —todas con el mismo rango de sanción de cinco a diez UMA.

Una revisión rápida del vehículo antes de salir y la retirada voluntaria de accesorios no homologados puede ahorrar al conductor el gasto inmediato y evitar la retención del vehículo en caso de operativos de inspección.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.