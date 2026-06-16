Jalisco multará a todos los conductores que superen de esta manera la velocidad permitida

Las autoridades de Jalisco activaron un mecanismo de sanción que afecta directamente a millones de conductores en el estado. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y del Tránsito de Jalisco establece con precisión qué conductores quedan expuestos a multa y bajo qué condiciones aplica la tolerancia cero.

El reglamento define un umbral específico a partir del cual la infracción es automática. Ningún conductor, sea en avenida o en zona especial, queda exento si supera ese margen establecido en la norma.

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¿Qué dice la Ley de Movilidad de Jalisco sobre exceso de velocidad?

El Artículo 363, fracción VIII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y del Tránsito de Jalisco sanciona al conductor que exceda en más de 10 kilómetros por hora el límite máximo permitido en la vialidad por donde circula. La infracción aplica en cualquier tipo de vía: avenidas, calles secundarias, carreteras estatales y zonas urbanas.

La norma no distingue entre conductores frecuentes o esporádicos. Cualquier persona al volante que rebase ese margen de 10 km/h queda sujeta a sanción de manera inmediata, sin importar el motivo del desplazamiento ni las condiciones del tránsito en el momento.

El umbral de tolerancia desaparece por completo en zonas escolares y hospitales. En esos puntos, la tolerancia cero entra en vigor y el mínimo exceso sobre la velocidad permitida deriva directamente en multa para el conductor.

Límite de velocidad en Edomex Jalisco multa con hasta $3,519 pesos a quien exceda en más de 10 km/h el límite de velocidad. (Getty Images)

¿Cuánto dinero pagan los conductores multados en Jalisco?

La sanción económica que contempla la ley oscila entre 10 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor vigente de la UMA 2026 fijado en $117.31 pesos, el conductor infractor paga entre $1,173 y $3,519 pesos según la gravedad de la infracción y el criterio del agente de tránsito.

El rango de la multa otorga margen a las autoridades para graduar la sanción. Una infracción cometida frente a una escuela primaria o un hospital recibe el tratamiento más estricto dentro de ese rango, dado que la tolerancia cero se aplica de forma expresa en esas zonas.

Los conductores con multas previas o con antecedentes de infracciones de tránsito pueden enfrentar consecuencias adicionales más allá del monto económico, conforme a los procedimientos que establece la misma ley en sus artículos complementarios.

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