Alcaldía de la CDMX seguirá sin agua por más de 24 horas; hay 10 colonias afectadas

¿Tu colonia está en la lista? Un nuevo corte de agua afecta a los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde se realizan trabajos de reparación y mantenimiento urgentes.

Si no cuentas con el servicio de agua potable, podría ser debido a que tu colonia se encuentra en la zona donde se están realizando mejoras a la infraestructura hidráulica. Te compartimos la lista de colonias que no tienen agua este jueves 4 de junio en la Miguel Hidalgo.

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¿Por qué no hay agua en la alcaldía Miguel Hidalgo?

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó a los vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo que se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico de los pozos Tacuba, Río San Joaquín, Miguel Alemán, Lago Ginebra, Marina Nacional 3 y Axotla.

Estas reparaciones son indispensables para brindar un mejor servicio a los habitantes de dicha demarcación.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcaldiaMHmx:



👷‍♀️ Continúan los trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico de los pozos Tacuba, Río San Joaquín, Miguel Alemán, Lago Ginebra, Marina Nacional 3 y Axotla.



🛠️ Se mantendrá el… pic.twitter.com/YqNAvUQIUw — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 4, 2026

Lista de colonias que se quedan sin agua hoy en la CDMX

Aunque la dependencia informa que no se cortará el suministro de agua potable, sí señala que habrá una baja presión. Esto puede ocasionar que el agua no suba a los departamentos de piso elevados en condominio, lo que finalmente dejará sin agua a los vecinos de las siguientes colonias que se quedan sin agua:

Anáhuac

Pensil Sur

Tacuba

Argentina Antigua

Argentina Poniente

San Joaquín

Mariano Escobedo

Torre Blanca

Dos Lagos

Peralitos

El servicio se restablecerá el 5 de junio a las 15:00 horas al terminar las labores correspondientes. Asimismo, la Segiagua informó a los vecinos de la Miguel Hidalgo que, caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

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