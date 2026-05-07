Contar con un tinaco en casa se vuelve indispensable, sobre todo, en épocas de ola de calor. Si aún no tienes uno en casa, no te preocupes, pues en la Ciudad de México (CDMX) es posible encontrar tinacos de 1,100 litros a precios muy económicos desde los $2,000 pesos.

Si estás pensando en sorprender a tu mamá el próximo 10 de mayo con un tinaco de regalo, en adn Noticias, te compartimos cuáles son las mejores opciones, las más económicas y cuánto dinero necesitas para obtener esta herramienta indispensable para el almacenamiento de agua en el hogar.

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¿Cuánto cuesta un tinaco de 1100 litros en Home Depot?

Los tinacos de 1,100 litros son los más buscados, pues esta capacidad es ideal para cubrir el consumo diario de una familia mexicana promedio de entre 4 y 6 personas. Esta medida de tinaco cuenta con ventajas que lo convierten en la mejor inversión para el hogar:

Capacidad adecuada para hogares

Instalación sencilla

Menor peso estructural

Buena relación de costo-capacidad

El precio de un tinaco de 1,100 litros en la CDMX ronda entre los $2,000 a los $5,000 pesos.

¿Cuánto está el Rotoplas de 1100 litros?

Un tinaco de buena calidad es una de las mejores inversiones para tu casa, pues se trata de un sistema de almacenamiento que puede durar hasta 20 años, dependiendo del material y del mantenimiento.

Los tinacos Rotoplas se venden en distintos establecimientos en la capital mexicana y en el interior de la República mexicana. Sin embargo, los tinacos más populares son los de la marca Rotoplas.

Rotoplas

Tinaco Plus de 110 litros con bomba centrífuga: $4,921 pesos

Tinaco Plus de 1,100 litros equipado: $3,552 pesos

Tinaco Plus de $1,100 litros con bomba presurizadora: $5,003 pesos

Home Depot

Tinaco Plus Rotoplas de 1,100 litros: $3,099 pesos

Tinaco Rotoplas 1,500 litros equipado: $4,099 pesos

Amazon

Tinaco Rotoplas 1,100 litros beige con accesorios: $5,487 pesos.

Ahora que ya conoces cuánto cuesta y en dónde puedes conseguir un tinaco de 1,100 litros, no dejes pasar la oportunidad de adquirir esta herramienta que mejorará la calidad de vida de tu familia, sobre todo, en las temporadas de calor o durante los cortes de agua.

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