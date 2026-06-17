Corte de agua en Jalisco: SIAPA anticipa cuándo se reanudará el servicio para los usuarios afectados de Zapopan

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) prometió para la mañana de este jueves 18 de junio el restablecimiento total del suministro de agua en las zonas afectadas de Zapopan, Jalisco, tras el colapso de la infraestructura hídrica. Las cuadrillas trabajan de manera permanente para reponer las líneas de distribución dañadas por el reblandecimiento del terreno.

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¿Cuándo volverá el agua en las colonias afectadas de Zapopan según el SIAPA?

El SIAPA aseguró que el servicio de agua quedará completamente normalizado durante la mañana del jueves 18 de junio. Los trabajos avanzan en la colonia Loma Bonita para concluir la interconexión de las dos tuberías principales de conducción potable que resultaron dañadas el pasado domingo.

Avances logísticos y tiempos de recuperación proyectados para la red de abastecimiento metropolitana:

Restablecimiento general del flujo: la regularización del bombeo iniciará en las primeras horas del jueves para recuperar la presión en las redes domésticas e industriales.

la regularización del bombeo iniciará en las primeras horas del jueves para recuperar la presión en las redes domésticas e industriales. Intervención permanente de cuadrillas: el personal técnico opera turnos rotativos de 24 horas continuas en el sitio para cumplir con el plazo estipulado.

el personal técnico opera turnos rotativos de 24 horas continuas en el sitio para cumplir con el plazo estipulado. Mitigación del desabasto vecinal: el envío de camiones cisterna se mantendrá de forma gratuita mediante la línea 073 de SIAPATEL hasta que los grifos funcionen con normalidad.

¿Qué colonias de Zapopan recuperarán el suministro de forma prioritaria?

La Coordinación General de Gestión del Territorio detalló que la prioridad de llenado se concentrará en los polígonos habitacionales que experimentan suspensión total del servicio. Las modificaciones operativas en las plantas de rebombeo permitirán de igual forma estabilizar las presiones en las demarcaciones colindantes de la periferia urbana.

Los asentamientos residenciales de Zapopan que restablecerán su conexión hidráulica a partir del jueves, caso por caso:

El Mante y Gustavo Díaz Ordaz: recuperación de los niveles normales de presión en las tomas domiciliarias.

recuperación de los niveles normales de presión en las tomas domiciliarias. La Calma y Las Águilas: normalización del volumen de distribución tras finalizar las obras de emergencia en el ducto dañado.

normalización del volumen de distribución tras finalizar las obras de emergencia en el ducto dañado. Pinar de La Calma: estabilización de la red local una vez que concluya el desahogo de aire en las tuberías de este cuadrante de la ciudad.

¿Cuáles fueron las causas del socavón en la avenida López Mateos y quiénes son los responsables?

La Dirección Técnica de Gestión Integral de Riesgos determinó de forma preliminar que la infiltración de agua y los escurrimientos pluviales generaron el reblandecimiento y saturación del terreno. Las inspecciones determinaron que los daños en la infraestructura pública se relacionan directamente con una construcción privada colindante al punto afectado sobre la vialidad, entre las calles Andrómeda y Pléyades.

Las conclusiones del peritaje y las medidas de mitigación dictadas por el organismo operador generaron estos acuerdos entre las partes:

Financiamiento total de la constructora: el particular relacionado con la obra civil asumirá el costo total de las reparaciones de las redes hidráulicas.

el particular relacionado con la obra civil asumirá el costo total de las reparaciones de las redes hidráulicas. Reposición de redes dañadas: el contratista privado pagará la totalidad de los materiales para la reconstrucción de los ductos de agua potable y drenaje.

el contratista privado pagará la totalidad de los materiales para la reconstrucción de los ductos de agua potable y drenaje. Mitigación del riesgo urbano: las autoridades locales vigilarán que el particular ejecute los resarcimientos monetarios para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Los vecinos afectados tienen que mantener cerradas las llaves de paso internas para evitar desperdicios al momento en que regrese la presión a las tuberías.

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