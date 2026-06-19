Preparan reforma histórica en Baja California: buscan expulsar de México a todos estos extranjeros

La violencia de género sigue generando nuevas discusiones legislativas en distintos puntos del país. Ahora, una propuesta presentada en el Congreso de Baja California busca modificar la Constitución para que ciertas personas extranjeras puedan ser expulsadas de México tras ser condenadas por delitos contra las mujeres.

Aunque la iniciativa ya fue presentada formalmente, todavía no representa un cambio en la ley. Antes de entrar en vigor tendría que avanzar por varias etapas de análisis y aprobación tanto a nivel local como federal.

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¿Qué extranjeros podrían ser expulsados de México?

La propuesta, presentada por la diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, se enfoca exclusivamente en personas extranjeras que hayan recibido una sentencia por delitos relacionados con violencia contra las mujeres. Es decir, la medida no se aplicaría por denuncias, acusaciones o investigaciones en curso.

Para que una expulsión pudiera ser considerada, tendría que existir una resolución judicial firme. Además, la iniciativa plantea que cualquier procedimiento de este tipo se realice respetando las garantías legales y los derechos humanos de la persona involucrada.

De aprobarse, la modificación permitiría que el Ejecutivo Federal tenga la facultad de ordenar la salida del país de extranjeros condenados por este tipo de delitos.

Se busca erradicar la violencia contra las mujeres. La propuesta se encuentra en proceso de revisión. (UNAM.)

La importancia de esta modificación en el actual panorama en México

La legisladora argumentó en su propuesta que la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad y derechos humanos en el país, por lo que consideró necesario reforzar las herramientas legales disponibles para proteger a las víctimas.

Entre los argumentos de la propuesta también se encuentran compromisos internacionales asumidos por México en materia de igualdad y combate a la violencia de género, incluidos acuerdos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

¿Existen medidas similares en otros países?

Uno de los argumentos planteados para respaldar la iniciativa es que diversas naciones ya contemplan la deportación o expulsión de personas extranjeras que han sido condenadas por delitos graves.

Dentro de esos casos se encuentran conductas relacionadas con violencia familiar, agresiones de género y otros delitos considerados de alto impacto.

¿Qué sigue para la reforma?

Por ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de determinar si continúa avanzando dentro del proceso legislativo.

Durante esa etapa pueden realizarse modificaciones, ajustes o incluso desecharse el proyecto. En caso de prosperar, aún tendría que seguir el procedimiento requerido para cualquier reforma constitucional.

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