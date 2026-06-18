Se acerca el Día del Padre y las lluvias no dan tregua en Jalisco: ¿Cómo estará el clima el domingo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un domingo lluvioso para Jalisco debido a un canal de baja presión que anticipa precipitaciones fuertes a muy fuertes con posibles descargas eléctricas. Las tormentas afectarán el occidente del país y podrían alterar los festejos familiares durante el Día del Padre.

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¿Cómo estará el clima en Jalisco durante el Día del Padre?

El SMN emitió un reporte detallado sobre el comportamiento atmosférico que prevalecerá en el territorio jalisciense durante las próximas jornadas. Las circulaciones ciclónicas y el ingreso de humedad provocarán lluvias fuertes en diversas regiones del estado, lo que podría modificar los planes al aire libre para la celebración del Día del Padre.

El pronóstico extendido del SMN detalla la intensidad de las precipitaciones para las próximas 96 horas:

Jueves 18 de junio: intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros concentrados principalmente en el este de Jalisco.

intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros concentrados principalmente en el este de Jalisco. Viernes 19 de junio: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros distribuidas en las regiones del este y noreste del estado.

lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros distribuidas en las regiones del este y noreste del estado. Sábado 20 de junio: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros localizadas en los municipios del norte de la entidad.

lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros localizadas en los municipios del norte de la entidad. Domingo 21 de junio: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte de Jalisco durante el Día del Padre.

Protección Civil de Jalisco confirma la primera víctima fatal de la temporada de lluvias y alerta por tormentas

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco confirmó el primer fallecimiento vinculado con el actual temporal de lluvias en la entidad. El director de la corporación, Sergio Ramírez López, detalló que brigadistas localizaron sin vida en la comunidad de Paso de Guadalupe a un hombre reportado como desaparecido desde el sábado en la colonia Arroyo Hondo de Zapopan. Las investigaciones apuntan a que el ciudadano consumía bebidas alcohólicas cerca de un canal pluvial cuando presuntamente cayó al cauce y fue arrastrado por la fuerza de la corriente generada por las tormentas.

Este hallazgo ocurre en un contexto de alerta nacional por condiciones meteorológicas adversas acompañadas de precipitaciones en al menos 16 estados del país. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional anticipan lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, norte, noreste y occidente de México, por lo que exhortan a la población a extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones y desbordamientos.

En este contexto de lluvias, todo indica que las celebraciones familiares por el Día del Padre de este domingo 21 de junio serán en espacios cerrados para evitar contratiempos derivados del temporal.

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