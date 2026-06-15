Si tu papá tiene 60 años o más, su credencial INAPAM te da hasta 15% de descuento en regalos este Día del Padre 2026: requisitos y cómo utilizarlo

Como cada año, miles de familias mexicanas se preparan para celebrar una de las fechas más especiales del calendario: el Día del Padre. En 2026, la conmemoración tendrá lugar el domingo 21 de junio, por lo que muchas personas ya comienzan a buscar el regalo ideal, planear una comida o preparar alguna actividad para festejar a papá.

En medio de esos preparativos, existe un beneficio que suele pasar desapercibido y que puede ayudar a reducir algunos gastos. Se trata de la credencial INAPAM, una tarjeta que permite acceder a descuentos en diversos establecimientos y servicios, aunque las promociones pueden variar según el comercio y la ubicación.

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¿Qué descuentos del INAPAM sirven para regalos del Día del Padre?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios del INAPAM y condiciones publicadas por empresas participantes, hay opciones para comprar regalos, planear una salida o enviar un detalle a papá. Algunas alternativas son:

Aeroméxico: Ofrece 15% de descuento a personas de 60 años o más con credencial INAPAM vigente. Aplica en rutas nacionales e internacionales de Aeroméxico y Aeroméxico Connect dentro de tarifas participantes. Aplican restricciones.

Flexi: En tiendas participantes puede ofrecer 10% de descuento. Conviene confirmar en sucursal, ya que no necesariamente aplica en zapaterías multimarca.

Librerías Porrúa: Algunas compras de libros al menudeo pueden tener 10% de descuento al presentar la credencial INAPAM vigente.

Devlyn: En sucursales participantes puede haber descuentos en lentes y servicios ópticos. Antes de pagar, se recomienda confirmar si aplica en armazón, micas, lentes de contacto o promociones vigentes.

Estafeta: Puede servir para enviar el regalo si papá vive en otra ciudad. El beneficio aplica en envíos nacionales, aunque las condiciones deben confirmarse en sucursal.

ADO: Ofrece 50% de descuento para personas adultas mayores, limitado a 2 descuentos por autobús en corridas normales y sujeto a disponibilidad.

Primera Plus: Ofrece 50% de descuento sobre el valor del boleto para adultos mayores, sujeto a disponibilidad. La persona debe presentar su credencial al comprar y abordar.

Cineteca Nacional: Cuenta con tarifa reducida para adultos mayores en funciones seleccionadas.

Restaurantes y cafeterías locales: El Directorio INAPAM incluye negocios de alimentación con descuentos que pueden variar por estado y establecimiento.

Librerías y espacios culturales participantes: Además de Porrúa, el directorio contempla opciones de educación y cultura con descuentos en libros, cursos o actividades.

¿Cómo usar la credencial INAPAM para obtener descuentos?

Para aplicar el descuento, la persona adulta mayor debe presentar su credencial INAPAM vigente antes de pagar. Antes de elegir el regalo, conviene revisar:

Si la tienda o sucursal participa

Si el descuento aplica en el producto elegido

Si puede combinarse con otras promociones

Si la credencial está vigente

Si el descuento aparece antes de pagar

En vuelos, autobuses o reservaciones, también es importante revisar disponibilidad, restricciones y condiciones de la empresa.

¿Quiénes pueden tramitar la credencial INAPAM?

La credencial INAPAM está dirigida a personas que ya cumplieron 60 años. El trámite es gratuito, presencial y debe realizarlo directamente la persona interesada en un módulo autorizado.

Para obtenerla, se deben presentar estos documentos:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente tamaño infantil, a color o blanco y negro

Además, se solicita información de una persona de contacto para emergencias, como CURP y número telefónico.

Los horarios pueden cambiar según el módulo, aunque el INAPAM ha informado jornadas de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 horas. Para ubicar la sede más cercana, se puede consultar el apartado de Módulos INAPAM en gob.mx/inapam.

¿Dónde consultar descuentos vigentes del INAPAM?

Los descuentos pueden cambiar por estado, sucursal o convenio, por lo que conviene revisar el Directorio de Beneficios del INAPAM antes de comprar.

También es recomendable llamar directamente al establecimiento para confirmar si el beneficio sigue vigente y cuáles son sus condiciones.

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