Emiten alerta por “dowburst” en Monterrey: ¿Qué es y cómo protegerte?

Las autoridades de Protección Civil en Monterrey, emitieron una alerta preventiva por el riesgo de qué este Domingo se registren un “downburst”, un fenómeno meteorológico capaz de generar ráfagas de viento, de entre 80 y 100 kilómetros por hora, además de lluvias intensas y posibles afectaciones en distintas zonas de la ciudad.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Protección Civil de Monterrey, las condiciones atmosféricas favorecerán tormentas con fuerte inestabilidad, por lo que el periodo de mayor riesgo se espera entre las 2 y las 7 de la noche, aunque la ventana general de lluvias se extenderá de 12 a 21 horas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lluvias y vientos extremos amenazan Monterrey: emiten alerta por posible downburst este domingo Protección Civil lanza advertencia por fenómeno peligroso en Monterrey: ¿qué es un downburst y cómo protegerte? (Gabriela Piña Carrillo/Protección Civil Monterrey)

¿Qué es un downburst y por qué puede ser peligroso?

Un downburst es una corriente descendiente de aire extremadamente intensa que se forma durante algunas tormentas eléctricas. Al impactar contra el suelo, el viento se dispersa rápidamente en todas las direcciones provocando rachas similares a las de un tornado aunque con comportamiento diferente.

Este fenómeno puede ocasionar la caída de árboles, ramas, anuncios espectaculares, postes y objetos sueltos, además de dificultar la circulación vehicular y reducir la visibilidad debido a la lluvia intensa.





¿Qué recomienda Protección Civil ante un “downburst” en Monterrey?

Ante este pronóstico las autoridades exhortaron a lapoblación a asegurar objetos en patios, azoteas y balcones que puedan ser arrastrados por el viento.

Asimismo, pidieron evitar refugiarse debajo de árboles antiguos, estructuras inestables o espectaculares, así como conducir con extrema precaución por la combinación de pavimento mojado, lluvias intensa y fuertes ráfagas.

Protección Civil informó que mantiene uin monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e invitó a la ciudadanía a seguir únicamente los avisos emitidos por los canales oficiales.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.