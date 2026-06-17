Con motivo de celebrar a los padres de familia en México y aprovechar la temporada de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Ricardo Salinas ofreció una motocicleta Italika Firebird300 a todos aquellos que hayan comprado una TV con un Préstamo Elektra durante junio.

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Este modelo de estilo clásico es un híbrido entre los estilos Scrambler y una Café Racer que mezcla lo mejor de los dos mundos, velocidad en el asfalto, estilo urbano y versatilidad para terracería y calles irregulares.

Firebird300 de Italika Esta motocicleta ofrece un rendimiento constante y dinámico tanto para la ciudad como para la carretera, haciendo de cada trayecto una experiencia emocionante. (Italika)

¿Cómo ganar la motocicleta de Italika por el Día del Padre?

El requisito indispensable es ser papá y demostrar haber comprado una pantalla de televisión con tu Préstamo Elektra durante el mes de junio 2026.

Una vez completado este paso, deberás ir a la cuenta de X de Ricardo Salinas y darle republicar al post del sorteo. Toma en cuenta que deberás de seguir las cuentas oficiales de @ItalikaOficial, @ElektraMX y @AztecaDeportes.

A nosotros, los papás, nadie nos regala nada. Ahora, con motivo del Mundial, muchos compraron su pantalla en @ElektraMX para disfrutar los partidos con el mejor equipo de comentaristas deportivos de @AztecaDeportes.



Para cambiar eso, yo les voy a REGALAR una #Firebird300 de… pic.twitter.com/rHre0w0Lp3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 17, 2026

Asimismo, deberás de subir el comprobante de compra con el préstamo en la sección de comentarios.

Finalmente, el ganador se elegirá de forma completamente aleatoria a finales de junio del 2026.

¿Cómo es la Firebird300 de Italika?

Tiene un cilindro 279 cc con una potencia de 20 caballos de fuerza y una transmisión de 6 velocidades que le permite alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h con un rendimiento de combustible de entre 25 y 30 km/l, con un tanque de 15.5 litros.

En cuanto a su seguridad, tiene frenos de disco en ambas ruedas y una tecnología de localización GPS integrada que sirve como sistema antirrobo.

Su valor comercial ronda los $52,999.00 pesos, y como todos los modelos de Italika nuevos, su cilindrada incluye una garantía de fábrica que cubre 2 años o 20,000 kilómetros, que se puede hacer válida en su red de Centros de Servicios Autorizados (CESIT).

Por si tienes dudas con la facilidad del préstamo, se tramita de forma digital a través de la aplicación de Banco Azteca o directamente en tiendas, solicitando únicamente identificación oficial y comprobante de domicilio.

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