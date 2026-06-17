Con motivo de celebrar a los padres de familia en México y aprovechar la temporada de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Ricardo Salinas ofreció una motocicleta Italika Firebird300 a todos aquellos que hayan comprado una TV con un Préstamo Elektra durante junio.
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Este modelo de estilo clásico es un híbrido entre los estilos Scrambler y una Café Racer que mezcla lo mejor de los dos mundos, velocidad en el asfalto, estilo urbano y versatilidad para terracería y calles irregulares.
¿Cómo ganar la motocicleta de Italika por el Día del Padre?
El requisito indispensable es ser papá y demostrar haber comprado una pantalla de televisión con tu Préstamo Elektra durante el mes de junio 2026.
Una vez completado este paso, deberás ir a la cuenta de X de Ricardo Salinas y darle republicar al post del sorteo. Toma en cuenta que deberás de seguir las cuentas oficiales de @ItalikaOficial, @ElektraMX y @AztecaDeportes.
Asimismo, deberás de subir el comprobante de compra con el préstamo en la sección de comentarios.
Finalmente, el ganador se elegirá de forma completamente aleatoria a finales de junio del 2026.
¿Cómo es la Firebird300 de Italika?
Tiene un cilindro 279 cc con una potencia de 20 caballos de fuerza y una transmisión de 6 velocidades que le permite alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h con un rendimiento de combustible de entre 25 y 30 km/l, con un tanque de 15.5 litros.
En cuanto a su seguridad, tiene frenos de disco en ambas ruedas y una tecnología de localización GPS integrada que sirve como sistema antirrobo.
Su valor comercial ronda los $52,999.00 pesos, y como todos los modelos de Italika nuevos, su cilindrada incluye una garantía de fábrica que cubre 2 años o 20,000 kilómetros, que se puede hacer válida en su red de Centros de Servicios Autorizados (CESIT).
Por si tienes dudas con la facilidad del préstamo, se tramita de forma digital a través de la aplicación de Banco Azteca o directamente en tiendas, solicitando únicamente identificación oficial y comprobante de domicilio.
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