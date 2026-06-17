Si compraste boletos para ver el partido México vs Corea del Sur por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en el Estadio Guadalajara te tenemos muy malas noticias, pues de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 18 de junio se esperan lluvias puntuales fuertes, así como rachas intensas de viento.

De acuerdo con los pronósticos del clima dados a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, el estado de Jalisco se verá afectado por un canal de baja presión que entrará en combinación con la onda tropical número 8.

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Clima en Guadalajara, Jalisco este jueves 18 de junio

Los pronósticos del clima en México de la Conagua, señalan que en el estado de Jalisco se harán presentes intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de hasta 50 mm en la zona del este, además de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en gran parte de la entidad.

Pese a ello, también se pronostican temperaturas altas de hasta 40°C en gran parte de Jalisco, lo cual podría propiciar a un ambiente bochornoso debido a las condiciones de lluvia que se mantendrán dentro del estado tapatío.

Municipios de Jalisco en los que se esperan fuertes lluvias

Vale la pena mencionar que tomando en cuenta los pronósticos de la Conagua, los municipios en los que se podrían hacer presentes lluvias intensas este jueves 18 de junio son:

Ocotlán

La Barca

Jamay

Guadalajara

Poncitlán

Ayotlán

Degollado

Atotonilco el Alto

Tototlán

Zapotlán

¿Qué hacer ante la alerta por tormentas fuertes en Jalisco?

Las recomendaciones de Protección Civil en Jalisco ante los pronósticos de lluvias fuertes son:

Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes fuertes de aire

Desconectar aparatos electrónicos en caso de que ingrese agua a tu domicilio

Mantener limpias coladeras dentro y fuera del hogar

Evitar cruzar calles y avenidas con corrientes de agua

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