Este jueves 18 de junio, la Selección Azteca definirá su futuro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al enfrentarse a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara, en Jalisco.

Si eres de los afortunados que consiguieron boletos para apoyar a México en este duelo tan trascendental, en adn Noticias te decimos cómo llegar y así elegir la mejor ruta para trasladarte y disfrutar de un partido vibrante.

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¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara desde el centro histórico?

Si piensas llegar en transporte público al Estadio Guadalajara para este partido, aquí te presentamos la ruta más directa, saliendo desde el centro de Guadalajara, Jalisco:

En el centro de Guadalajara , aborda el camión T14B en la parada General Arteaga.

, aborda el camión en la parada General Arteaga. Después de 7 paradas, baja en Mariano Bárcena.

Aquí vas a transbordar al camión C110 , con dirección a La Venta, en la parada 8 de julio.

, con dirección a La Venta, en la parada 8 de julio. Después, vas a descender en la estación Santa María del Pueblito para un nuevo transbordo.

para un nuevo transbordo. Abordarás en La Gloria del Colli el autobús de la ruta C109.

el autobús de la ruta C109. Después de 9 paradas, vas a bajar en El Bosque, donde caminarás aproximadamente 900 metros para llegar a los accesos del Estadio Guadalajara.

Toma en cuenta que este trayecto puede durar aproximadamente una hora con 20 minutos. Toma precauciones y evita retrasos.

¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara desde el Aeropuerto?

Si llegarás directo del aeropuerto al estadio, esta es la mejor opción:

Tomar camión TL-5 en Aeropuerto y descender en Las Pinitas (son 4 paradas).

en y descender en (son 4 paradas). Transbordar al camión T01-A en Las Pinitas y bajar en Ciudad Judicial (Son 25 estaciones).

en y bajar en (Son 25 estaciones). Transbordar a la ruta C109 en Judicial y bajar en Bosque .

en y bajar en . Caminar por aproximadamente 900 metros hacia los accesos del estadio.

Toma en cuenta que este recorrido puede tardar aproximadamente dos horas, se recomienda tomar precauciones.

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