No des vueltas, aquí se encuentra el módulo para sacar la CURP más cerca de ti; direcciones exactas y horarios
Encuentra el módulo para obtener la CURP Biométrica más cerca de tu domicilio; te compartimos la lista de direcciones disponibles en algunas alcaldías de la capital mexicana.
¿Todavía no tienes la tuya? Una de las preguntas más comunes en febrero es: ¿dónde se encuentra un módulo CURP cerca de mi? Por eso, en adn Noticias, nos dimos a la tarea de dejarte una lista actualizada de los módulos que ya están abiertos para que saques tu CURP Biométrica en febrero.
Toma nota y busca el módulo CURP más cercano para que realices este trámite indispensable en 2026.
¿Dónde sacar el CURP biométrico en CDMX?
La CURP Biométrica es la nueva forma de identidad que usaremos los mexicanos en distintos trámites oficiales. Se trata de un documento personal que cuenta con las huellas dactilares y fotografía de una persona. Para obtenerlo es necesario acudir de forma presencial a las oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO), que cuenta con ocho módulos de CURP en diferentes alcaldías de la CDMX.
OJO: Antes de acudir a un módulo del Renapo es indispensable que saques una cita en el siguiente ENLACE . Revisa antes, cuál es tu módulo más cercano.
Direcciones de módulos para sacar la CURP Biométrica en CDMX
Antes de solicitar la cita, es importante que revises cuál es el módulo CURP más cerca de tu domicilio. A continuación, en adn Noticias, te compartimos la lista de las direcciones exactas y horarios de los módulos de la Renapo disponibles en la capital mexicana.
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad
- Ubicación: Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 14:30 hrs.
Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México
- Ubicación: Arcos De Belén 19, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc
- Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 14:30 hrs.
Alcaldía Alcaldía Álvaro Obregón
- Ubicación: C. Canario S/N, colonia Tolteca, C.P. 01150, Álvaro Obregón, CDMX.
- Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 16:00 hrs.
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
- Ubicación: Av. México S/N, C.P. 05000, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX.
- Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 16:00 hrs.
Alcaldía Iztapalapa
- Ubicación: Ayuntamiento No. 63 Col. San Lucas, C.P. 09000, Iztapalapa, CDMX.
- Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 14:00 hrs.
Alcaldía Milpa Alta
- Ubicación: Av. Constitución Esquina Andador Sonora, C.P.12400, Milpa Alta, CDMX.
- Horario: Lunes a Viernes 09:00 a 14:00 hrs.
Alcaldía Tláhuac
- Ubicación: Edificio Leona Vicario, Planta Baja, Andador Hidalgo S/N, colonia Barrio San Miguel, C.P. 13070, Tláhuac, CDMX.
- Horario: Lunes a Viernes 10:00 a 13:00 hrs.
Alcaldía Venustiano Carranza
- Ubicación: Francisco del Paso y Troncoso, No. 219, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Venustiano Carranza, CDMX.
- Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 16:00 hrs.
Recuerda que después de acudir al módulo debes de estar al pendiente de recibir el correo electrónico con el comprobante de inscripción a la CURP Biométrica.
