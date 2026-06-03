El proceso para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica sigue su curso. Este documento se puede tramitar a partir de los cinco años de edad. Incluye fotografía, huellas dactilares y firma electrónica.

Con el objetivo de facilitar el acceso a este documento a los adultos mayores, el Registro Nacional de Población (RENAPO) habilitó atención especial sin cita para personas mayores de 60 años que cuenten con credencial INAPAM.

Actualmente la CURP Biométrica no es obligatoria, pero puedes tramitarla por seguridad o actualización, el proceso es totalmente gratuito.

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¿Cómo sacar la CURP Biométrica sin hacer cita?

Cualquier persona requiere una cita para sacar la Clave Única de Registro de Población Biométrica, sin embargo, las y los adultos pueden evitar este paso y ser atendidos sin ningún problema.

La CURP Biométrica sin cita personas mayores de 69 años es una medida de inclusión social para evitarles el uso de internet, ya que para ellos puede resultar complejo.

Si formas parte de este sector de la población, puedes acudir directamente a los módulos habilitados para realizar este trámite. Para recibir atención preferencial necesitas presentar tu credencial vigente del INAPAM junto con los documentos solicitados:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Acta de nacimiento (certificada y legible).

CURP tradicional impresa.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad).

Correo electrónico personal y activo

Recuerda: a partir de los 5 años puedes registrar tus datos biométricos para tramitar tu #CURPBiométrica. 🧒👧



👉 El registro es voluntario, gratuito y gradual.



🌐 Más información en https://t.co/FhkVXPmt36 pic.twitter.com/VYc36l6tpH — Gobernación (@SEGOB_mx) February 11, 2026

¿Dónde está el módulo para sacar la CURP Biométrica sin cita?

En la Ciudad de México (CDMX) el único modulo confirmado donde los adultos mayores pueden acudir sin cita previa es:

Ubicación: Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Horario: 8:30 a 14:30 horas

En caso de que residas en otra entidad, puedes consultar este enlace, no obstante no es seguro que puedas ser atendido sin cita agendada.

¿Hay multa por no tramitar la CURP Biométrica?

No. De acuerdo con las reformas a la Ley General de Población publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no existe ninguna multa ni sanción para las personas que no cuenten con la CURP Biométrica.

Las versiones de multas carecen de sustento legal. La normativa vigente no contempla penalizaciones para la población por no realizar este trámite.

También te aclaramos que no hay una fecha límite para sacarla.

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