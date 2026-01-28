Trámite de CURP biométrica será obligatorio y un estado ya se prepara para solicitarlo

La CURP biométrica será un trámite obligatorio en México con el cual se harán procesos públicos y privados de manera más segura y un estado ya se prepara para implementarla. Esta entidad es Baja California.

Se trata de una nueva identificación que incluirá las huellas dactilares y fotografía, la cual se podrá usar como comprobante a la hora de hacer trámites oficiales o acceder a diferentes servicios.

¿Cómo avanza la CURP Biométrica en Baja California?

El Gobierno de Baja California señaló que la CURP Biométrica integrará datos biométricos como fotografía, huellas dactilares e iris, lo que permitirá crear un documento con mayores elementos de seguridad.

Entre los beneficios que tendrá la CURP están las facilidades a accesos a trámites, servicios y derechos en los diversos ámbitos de la vida pública.

¿A partir de cuándo será un trámite obligatorio?

Baja California ha trabajado de manera anticipada en este proyecto, por lo que podría ser la primera entidad en implementar el trámite. Actualmente fortalece sus capacidades técnicas y operativas, capacita al personal para este trámite se haga de manera ordenada y eficiente.

La CURP Biométrica está en fase inicial de carácter piloto, es decir fase preparatoria, por lo que cualquier avance será informado a través de canales oficiales. Se espera que cada municipio cuente con la infraestructura necesaria en sus oficiales del Registro Civil para que este trámite se brinde a la ciudadanía.

