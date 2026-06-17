Confirmado en Chihuahua: reducirán el transporte público durante estas fechas

Con la llegada del periodo vacacional, el transporte público en la ciudad de Chihuahua tendrá una operación distinta a la de los días habituales. Y es que de acuerdo con autoridades municipales, el servicio no se suspenderá, pero sí habrá menos camiones en circulación, por lo que algunos usuarios podrían notar cambios en sus tiempos de traslado.

El ajuste responde a la baja de pasajeros que suele registrarse cuando terminan las clases y disminuyen algunos viajes laborales. Por este motivo los transportistas prevén trabajar con un esquema similar al de los sábados.

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¿Cuándo podría reducirse el transporte público en Chihuahua?

Según autoridades de la capital de Chihuahua, hasta ahora no se ha informado una fecha exacta para el inicio de la reducción de unidades. Sin embargo, y debido al anuncio del período vacacional como la razón de esta estrategia, las fechas previstas abarcarían los meses de julio y agosto.

En Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte ajustó el calendario escolar de Educación Básica y estableció que el ciclo 2025-2026 concluirá oficialmente el 6 de julio, mientras que el inicio del período 2026-2027 será el 31 de agosto.

¿Cuántas unidades dejarán de circular en Chihuahua?

De acuerdo con Francisco Lozoya Ontiveros, representante de transportistas en la capital, la reducción será de aproximadamente 30% en el número de camiones que circulan diariamente.

Como ejemplo, explicó que una ruta que normalmente trabaja con alrededor de 20 camiones podría operar con 15 y 17 unidades. La cantidad dependerá de la demanda en cada zona y del esquema que se aplique para días hábiles, sábados, domingos o días festivos.

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¿Qué deben tomar en cuenta los usuarios del transporte público en Chihuahua?

Quienes dependan del transporte público durante las vacaciones deberán salir con más tiempo, sobre todo si tienen citas médicas, trámites, trabajo o conexiones con otras rutas. También conviene revisar con anticipación si el recorrido habitual se mantiene o si la frecuencia cambia durante el receso.

Además, las unidades deben cumplir con condiciones básicas para operar, como documentación vigente, placas correspondientes, buen estado físico y mecánico, así como choferes con licencia vigente y trato adecuado hacia los pasajeros.

¿Cómo reportar fallas en el transporte público?

Si una unidad no pasa, presenta malas condiciones o hay problemas con el servicio, los usuarios pueden reportarlo en los canales oficiales del Gobierno de Chihuahua.

Las quejas se reciben ante la Dirección de Transporte del Estado de Chihuahua a través de la línea de atención ciudadana 070. Para dar mejor seguimiento, conviene anotar la ruta, número de unidad, hora y lugar del incidente, además de conservar el folio del reporte.

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