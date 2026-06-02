¡Es tu oportunidad! La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) y Chihuahua, ahí podrías encontrar el empleo que necesitas durante este mes de junio.
Las tres oportunidades laborales son dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Es importante mencionar que la ONU no publica los salarios en la mayoría de sus vacantes, pero sitios especializados refieren que pueden ir hasta los 25 mil pesos; no obstante, te invitamos a consultar durante tu proceso de contratación.
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Vacantes de la ONU en junio 2026: puesto y requisitos
Si te interesa, estos son los cargos disponibles en ONU México:
Asistente Jurídico y Vinculación Institucional
- Perteneciente a PNUD
- Mínimo bachillerato, aunque se aprecia licenciatura en Derecho, Negocios Internacionales, Ciencias Sociales o afines
- Al menos cuatro años de experiencia en actos jurídicos, redacción y elaboración de escritos y contratos
- Inglés avanzado
- Jornada completa por seis meses
- Límite para aplica: 3 de junio 2026
Asociado Técnico para la Movilización del Sector Financiero en la Implementación de la NDC
- Perteneciente a PNUD
- Bachillerato o licenciatura en Ciencia Sociales con enfoque en Economía, Políticas Públicas, Financiamiento Climático o afines
- Al menos cuatro años de experiencia con licenciatura o siete con certificado de bachillerato
- Inglés fluido
- Jornada completa por seis meses
- Fecha límite para aplicar: 4 de junio 2026
Coordinador de Proyectos de Desarrollo Rural y Sustentabilidad
- Pertenece a la FAO
- Ubicación en CDMX y Chihuahua
- Licenciatura en Políticas Públicas, Administración Pública, Desarrollo Rural, Economía, Ciencias Sociales o afines
- Mínimo cinco años de experiencia en desarrollo rural, políticas públicas, gestión territorial, sustentabilidad, recursos naturales o desarrollo territorial.
- Jornada completa por seis meses
- Fecha límite para aplicar: 12 de junio 2026
¿Qué documentos se necesitan para aplicar a las vacantes de la ONU en México?
Cada vacante cuenta con su propio proceso de contratación y la solicitud se envía electrónicamente (en un sitio web específico); sin embargo, es importante que tengas a la mano los siguientes documentos:
- Currículum vitae actualizado
- Comprobante o títulos que ratifique el nivel de estudios
- Documentos que acrediten tu experiencia laboral (cartas de recomendación funcionan bien)
- Certificaciones de idiomas
- Carta de motivos (es uno de los puntos más importantes para Naciones Unidas)
Toda la comunicación se tendrá mediante un la plataforma de la organización que lanzó la vacante.
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