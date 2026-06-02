¡Es tu oportunidad! La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) y Chihuahua, ahí podrías encontrar el empleo que necesitas durante este mes de junio.

Las tres oportunidades laborales son dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Es importante mencionar que la ONU no publica los salarios en la mayoría de sus vacantes, pero sitios especializados refieren que pueden ir hasta los 25 mil pesos; no obstante, te invitamos a consultar durante tu proceso de contratación.

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Vacantes de la ONU en junio 2026: puesto y requisitos

Si te interesa, estos son los cargos disponibles en ONU México:

Asistente Jurídico y Vinculación Institucional

Perteneciente a PNUD

Mínimo bachillerato , aunque se aprecia licenciatura en Derecho, Negocios Internacionales, Ciencias Sociales o afines

, aunque en Derecho, Negocios Internacionales, Ciencias Sociales o afines Al menos cuatro años de experiencia en actos jurídicos, redacción y elaboración de escritos y contratos

en actos jurídicos, redacción y elaboración de escritos y contratos Inglés avanzado

Jornada completa por seis meses

Límite para aplica: 3 de junio 2026

Asociado Técnico para la Movilización del Sector Financiero en la Implementación de la NDC

Perteneciente a PNUD

Bachillerato o licenciatura en Ciencia Sociales con enfoque en Economía, Políticas Públicas, Financiamiento Climático o afines

en Ciencia Sociales con enfoque en Economía, Políticas Públicas, Financiamiento Climático o afines Al menos cuatro años de experiencia con licenciatura o siete con certificado de bachillerato

o Inglés fluido

Jornada completa por seis meses

Fecha límite para aplicar: 4 de junio 2026

Coordinador de Proyectos de Desarrollo Rural y Sustentabilidad

Pertenece a la FAO

Ubicación en CDMX y Chihuahua

Licenciatura en Políticas Públicas, Administración Pública, Desarrollo Rural, Economía, Ciencias Sociales o afines

en Políticas Públicas, Administración Pública, Desarrollo Rural, Economía, Ciencias Sociales o afines Mínimo cinco años de experiencia en desarrollo rural, políticas públicas, gestión territorial, sustentabilidad, recursos naturales o desarrollo territorial.

en desarrollo rural, políticas públicas, gestión territorial, sustentabilidad, recursos naturales o desarrollo territorial. Jornada completa por seis meses

Fecha límite para aplicar: 12 de junio 2026

¿Qué documentos se necesitan para aplicar a las vacantes de la ONU en México?

Cada vacante cuenta con su propio proceso de contratación y la solicitud se envía electrónicamente (en un sitio web específico); sin embargo, es importante que tengas a la mano los siguientes documentos:

Currículum vitae actualizado

Comprobante o títulos que ratifique el nivel de estudios

Documentos que acrediten tu experiencia laboral (cartas de recomendación funcionan bien)

(cartas de recomendación funcionan bien) Certificaciones de idiomas

Carta de motivos (es uno de los puntos más importantes para Naciones Unidas)

Toda la comunicación se tendrá mediante un la plataforma de la organización que lanzó la vacante.

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