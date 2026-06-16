Es ley y pocos lo saben: Querétaro multará con hasta $3,519 a quienes hagan esta acción en su calle o colonia

Una práctica muy común en colonias y zonas comerciales de Querétaro tiene consecuencias legales que la mayoría desconoce. Las autoridades municipales tienen facultades para sancionar, retirar objetos y presentar infractores ante un Juzgado Cívico.

Una cubeta, un cono, una silla o cualquier objeto colocado en la calle para reservar un cajón de estacionamiento se considera una infracción al Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro. La práctica de apartar lugares en la vía pública es ilegal, y las multas aplican tanto frente a casas como en zonas comerciales.

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¿Cuánto es la multa por apartar lugar en Querétaro en 2026?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro establece sanciones para quienes obstruyan la vía pública o impidan el libre uso de espacios de circulación y estacionamiento. La multa por apartar lugar en la calle va de 20 a 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA 2026 en $117.31 pesos, eso se traduce en sanciones de entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos. El rango depende de la gravedad de la obstrucción y del criterio del inspector de movilidad al momento de levantar la infracción.

El reglamento también faculta al personal de movilidad para retirar directamente los objetos si el responsable se niega a hacerlo. La negativa a acatar la orden agrava la situación: las autoridades pueden presentar al presunto infractor ante un Juzgado Cívico del municipio.

Multas Apartar cajón con cubeta o cono en Querétaro tiene multa de hasta $3,519 pesos. (Municipio de Querétaro)

¿Qué objetos están prohibidos en la vía pública de Querétaro?

Conos, cubetas, sillas, macetas, cajas y cualquier objeto que bloquee un cajón de estacionamiento o dificulte la circulación en la vía pública puede ser motivo de sanción inmediata. No importa si el espacio está frente a un domicilio particular o un negocio: la banqueta y la calle son de uso común.

La infracción aplica a quien coloca el objeto, sin importar si es el dueño del predio o un empleado. Desconocer la norma no exime de la multa ni del proceso cívico correspondiente.

Si el conductor que intenta estacionarse reporta la obstrucción, las autoridades están obligadas a atender el llamado. El número de la Dirección de Movilidad del municipio de Querétaro es el canal oficial para hacer ese reporte.

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