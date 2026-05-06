Adiós a esta vieja costumbre en Querétaro: multarán a todos los vecinos que aparten la calle con este tipo de objetos

Apartar la calle para estacionar o reservar un lugar para el vehículo es una acción penalizable en Querétaro, según establece el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio. Y quienes incumplan con la normativa pueden recibir multas de miles de pesos.

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¿Qué dice exactamente el reglamento sobre apartar lugares en la calle?

El Artículo 93 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro es claro: “Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento por medio de cualquier medio u objeto”.

La norma también prohíbe obstaculizar la vía pública para el libre tránsito, así como instalar —de forma permanente o provisional— cualquier elemento que impida la circulación o el estacionamiento de vehículos.

La disposición no deja margen de interpretación: no importa el tipo de objeto que se utilice ni cuánto tiempo lleve colocado. Si está en la vía pública con el propósito de reservar un espacio, es una infracción.

¿Cuáles son las sanciones por apartar un lugar en la calle en Querétaro?

Las consecuencias de no acatar esta norma en Querétaro son tanto económicas como administrativas:

Multa de entre 20 y 30 veces el valor de la UMA vigente , lo que en 2026 representa un valor de $2,346.20 pesos y $3,519.30 pesos.

, lo que en representa un valor de $2,346.20 pesos y $3,519.30 pesos. Descuento de 3 puntos en el registro del infractor.

Además de la sanción económica, el propio reglamento establece un procedimiento de actuación: si el responsable no retira el obstáculo, el Oficial de Movilidad está facultado para hacerlo de oficio. Luego puede asegurar al probable infractor y solicitar el apoyo de personal policial para remitirlo ante el Juzgado Cívico, donde se resolverá la situación conforme a la ley.

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