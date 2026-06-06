Multa por conducir alcoholizado en Jalisco, Guanajuato y Querétaro en 2026: cuánto pagas en cada estado y cuál es el más caro

A principios del 2026 se actualizó el costo de las sanciones viales en gran parte del país debido al ajuste inflacionario. Si planeas circular por Querétaro, Guanajuato o Jalisco, los operativos de alcoholímetro endurecen sus filtros para reducir los accidentes vehiculares.

El consumo de alcohol al volante activa severas penalizaciones económicas que dañan directamente tu bolsillo, además de la retención inmediata de la unidad. Diversos gobiernos locales modificaron sus reglamentos de tránsito para establecer sanciones que varían de acuerdo al nivel de intoxicación detectado en la sangre o aire espirado del automovilista.

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¿Cuál es el estado más caro y cuánto cuesta la multa por alcoholímetro en 2026?

El estado de Guanajuato aplica la multa máxima más alta de la región para quienes conducen bajo los efectos del alcohol, alcanzando un tope de hasta 23 mil 462 pesos. Sin embargo, si se analiza el castigo económico inicial para infractores primerizos, Jalisco resulta ser el territorio más costoso debido a que su piso mínimo arranca en los 16 mil 285 pesos.

En contraste, Querétaro se mantiene como la entidad con las sanciones financieras más bajas de los tres estados analizados, con una tarifa base que parte desde los 7 mil 038 pesos. A pesar de tener un impacto monetario menor en su rango inicial, las autoridades queretanas compensan la falta con penalizaciones administrativas estrictas que incluyen la quita de puntos y el arresto obligatorio.

El conocimiento de estos montos permite a los automovilistas dimensionar las consecuencias legales de infringir las normativas de tránsito vigentes en este año. Las raíces legales de estas variaciones entre las tres regiones demuestran la autonomía de los congresos locales para legislar en materia de movilidad y seguridad vial.

Multa por no tener tarjeta de circulación Guanajuato aplica sanciones máximas de hasta 23 mil 462 pesos por alcoholímetro. (Getty Images)

El costo de manejar bajo los efectos del alcohol en Jalisco

De acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, las penalizaciones por operar unidades motorizadas con excedentes de alcohol implican arresto administrativo inconmutable de hasta 36 horas. Las autoridades viales retiran el coche de circulación y ordenan la cancelación definitiva de la licencia de conducción si detectan reincidencia en el conductor.

Los conductores que registren de 50 a 80 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre reciben sanciones financieras elevadas. El reglamento vigente estipula que la multa económica parte desde los 16 mil 285 pesos y se eleva hasta los 21 mil 714 pesos.

Las infracciones por alcoholímetro en el estado de Guanajuato

El conductor que resulte positivo en las pruebas de detección de alcoholemia enfrenta cargos severos regulados por los reglamentos locales. La sanción financiera mínima se establece en 100 UMA (11,731.00 pesos) y alcanza un límite máximo de 200 UMA (23,462.00 pesos) para los infractores.

La normativa estatal contempla la remisión del coche a los depósitos oficiales como medida precautoria indispensable durante el proceso de infracción. Los ayuntamientos coordinan esfuerzos para asegurar que los dispositivos de medición cumplan con las calibraciones técnicas obligatorias que marca la ley.

Querétaro y las consecuencias de la intoxicación al volante

El Reglamento de Tránsito del Estado de Querétaro castiga con firmeza a los ciudadanos que manejan vehículos bajo los influjos de bebidas embriagantes. Las normativas estatales vigentes fijan multas para quienes cometen esta infracción por primera ocasión con montos que van de 60 a 80 UMA (7,038.60 a 9,384.80 pesos).

La reincidencia cometida dentro de un periodo de tres años eleva el castigo a un rango de 100 a 120 UMA (11,731.00 a 14,077.20 pesos). Además del pago monetario, el automovilista pierde de forma automática seis puntos en su licencia de conducir y puede sufrir la cancelación definitiva del documento.

El costo económico es solo una parte del problema legal que encaran los conductores en territorio queretano. Quienes no aprueben el alcoholímetro deben cumplir con un arresto administrativo que va desde las 12 hasta las 24 horas obligatorias en los centros de detención del estado.

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