Se acerca la temporada de vacaciones de verano 2026, un momento ideal para relajarse y compartir nuevas experiencias en familia.

Para muchos, las vacaciones comienzan desde el momento en el que se llega al aeropuerto para comenzar el proceso de abordaje y volar hacia el destino elegido.

A pesar de todo, no podemos estar completamente exentos de malas experiencias, por lo que para evitar malos ratos, es indispensable conocer los derechos que nos acompañan como usuarios.

Estas son las recomendaciones emitidas por la Revista del Consumidor, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su número especial para verano 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa si mi vuelo se retrasa? Compensaciones obligatorias

Un tema frecuente en los aeropuertos de México son los retrasos en vuelos, ya sea por condiciones meteorológicas o cuestiones de programación en las mismas terminales aéreas.

Es importante saber que los usuarios cuentan con las siguientes compensaciones, que pueden variar dependiendo del tiempo de retraso.

Retraso de 1 a 4 horas : Alimentos, bebidas, llamadas o correos electrónicos y descuentos para futuros vuelos.

: Alimentos, bebidas, llamadas o correos electrónicos y descuentos para futuros vuelos. Retraso de entre 2 a 4 horas : El descuento ofrecido no podrá ser menor al 7.5% del precio del boleto.

: El descuento ofrecido no podrá ser menor al 7.5% del precio del boleto. Más de 4 horas de retraso o cancelación del vuelo: Se puede elegir entre reembolso más indemnización (mínimo 25%), transporte sustituto con alimentos y hospedaje (si aplica) o vuelo en fecha posterior más indemnización (mínimo del 25%).

Equipaje de mano y documentado: Lo que puedes exigir sin pagar extra

Otro tema que causa inquietud entre los viajeros es el del equipaje de mano y documentado. Estos son los derechos que están garantizados para los usuarios de transporte aéreo.

Equipaje sin costo: De 15 a 25 kg de equipaje documentado y hasta dos piezas de equipaje de mano, que en conjunto deben sumar máximo 10 kg.

En caso de que se registren pérdidas o daños al equipaje, estas son las compensaciones establecidas por la ley:

Equipaje de mano : 80 UMAs, que equivalen hasta $9,384 MXN.

: 80 UMAs, que equivalen hasta $9,384 MXN. Equipaje documentado: 150 UMAs, que equivale hasta $17,596 MXN.

Otros derechos básicos de los usuarios de transporte aéreo, según Profeco

Sobreventa : Se deben ofrecer las mismas compensaciones que en caso de cancelación.

: Se deben ofrecer las mismas compensaciones que en caso de cancelación. Cambios de itinerario : Las aerolíneas están obligadas a avisar a los pasajeros con al menos 24 horas de anticipación.

: Las aerolíneas están obligadas a avisar a los pasajeros con al menos 24 horas de anticipación. Menores de 2 años : Viajan sin costo, sin asiento ni equipaje.

: Viajan sin costo, sin asiento ni equipaje. Mascotas: Las aerolíneas deben garantizar un traslado digno y humanitario.

¿Cómo levantar una queja ante la Profeco desde el aeropuerto?

En caso de que la aerolínea incumpla con alguna de sus obligaciones, los usuarios pueden levantar la queja correspondiente a través de la Profeco, a través de los siguientes medios:

De forma presencial a través de las oficinas de Profeco instaladas en cada aeropuerto.

de instaladas en cada aeropuerto. A través de los números telefónicos del consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

del consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722. A través de las direcciones de correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx A través de las cuentas de X @AtencionProfeco y @Profeco y de Facebook /ProfecoOficial

@AtencionProfeco y @Profeco y de /ProfecoOficial Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días feriados de 10:00 a 18:00 horas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.