Es oficial en México: cambian las reglas y ahora los conductores tendrán más tiempo para impugnar multas de tránsito

Los conductores en México tendrán mejores condiciones para defenderse ante multas de tránsito. Y es que de acuerdo con una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se modificó un punto clave en estos procesos: el momento en el que comienza a correr el plazo para impugnar una sanción.

El criterio establece que el tiempo para defenderse no inicia automáticamente cuando se levanta la infracción, sino hasta que el propietario del vehículo tiene conocimiento real de la multa.

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¿Qué cambió con esta decisión?

La resolución, derivada de la Contradicción de Criterios 170/2025, unificó interpretaciones que existían entre tribunales sobre cuándo debía comenzar el plazo legal para impugnar una multa. A partir de ahora, el derecho de defensa se activa cuando el dueño del vehículo sabe de la sanción.

Esto implica que situaciones comunes, como enterarse de una multa al revisar adeudos o durante otro trámite, ya no dejarán sin posibilidad de defensa a los conductores. En muchos casos, el plazo —que suele ser de alrededor de 15 días hábiles— podrá comenzar en ese momento.

Entre los puntos clave destacan:

El plazo inicia cuando el propietario tiene conocimiento efectivo

Notificar al conductor no equivale a notificar al dueño

Se garantiza un acceso más justo a la defensa legal

Ahora los conductores podrán emplear de mejor manera los 15 días hábiles establecidos para impugnar una multa de tránsito.

¿A quién beneficia esta medida?

El impacto es amplio, especialmente en sistemas donde no hay contacto directo con el conductor, como las fotomultas o infracciones captadas por cámaras. También aplica en casos donde otra persona maneja el vehículo.

Antes de este criterio, muchos automovilistas perdían la oportunidad de impugnar simplemente porque no se enteraban a tiempo. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que eso limitaba el acceso a la justicia.

Además, las autoridades deberán demostrar que la notificación fue realizada correctamente. De no ser así, la multa puede ser cuestionada e incluso perder validez en un proceso legal.

¿Qué debes hacer si recibes una multa?

Con este cambio, es importante actuar con información. Aunque las sanciones no desaparecen, ahora existen mejores condiciones para defenderse si no hubo una notificación adecuada.

Algunas recomendaciones básicas son:

Revisar adeudos periódicamente

Conservar cualquier aviso o documento relacionado

Verificar cuándo tuviste conocimiento de la multa

Consultar los plazos vigentes en tu estado

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