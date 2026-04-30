Parece inofensiva en Querétaro, pero no lo es: la conducta al volante que tiene una dura sanción económica

Conducir con una mascota o un niño en el regazo ya es motivo directo de una multa en Querétaro que supera los 2,300 pesos y penaliza tu historial de manejo con la pérdida de puntos. Las autoridades estatales aplican sin excepciones el Artículo 73 del Reglamento para Movilidad y el Tránsito, el cual prohíbe estrictamente a los automovilistas llevar personas o animales entre los brazos y piernas.

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No importa si solo vas al supermercado de la esquina o si te preparas para un viaje largo por carretera. La legislación no hace concesiones sobre la distancia del trayecto ni el tamaño de tu acompañante, considerando esta acción como una de las distracciones viales más graves.

Querétaro multa a los conductores que no cumplan con la ley de tránsito

Las autoridades de vialidad buscan erradicar una conducta que genera una cascada de riesgos críticos en las vías públicas. Llevar a un ser vivo en el espacio operativo del conductor limita drásticamente la capacidad de maniobra.

Un animal inquieto o un menor en las piernas interfiere directamente con el giro del volante y bloquea la visión periférica. Ante un imprevisto en arterias congestionadas, el tiempo de reacción se desploma. Peor aún, en caso de impacto frontal, la activación de la bolsa de aire convierte al acompañante en el principal afectado, recibiendo un golpe brutal.

El costo de ignorar esta disposición afecta de lleno las finanzas personales. La infracción oficial está tabulada entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Traducido a moneda nacional, el automovilista tendrá que desembolsar entre 1,173 y 2,346 pesos mexicanos. Para la mayoría, este monto representa un desajuste considerable en el presupuesto mensual, especialmente cuando se trata de una falta totalmente prevenible.

El impacto real de esta infracción de tránsito en Querétaro

El golpe económico es apenas la primera advertencia del sistema. La preocupación definitiva para quienes dependen de su vehículo radica en el historial de su plástico oficial.

Multas a conductores que no respeten las reglas. (Getty Images/Getty Images)

El gobierno estatal aplica un esquema dual de castigo diseñado para sacar de circulación a los conductores reincidentes. Para dimensionar el peso de esta sanción, checa el panorama completo al que te enfrentas si decides ignorar la norma:

Desembolso económico inmediato: Un pago que roza los $2,350 MXN si el oficial de tránsito determina la gravedad máxima.

Penalización directa de puntos: Una resta automática de 3 puntos en tu licencia de conducir vigente.

Riesgo latente de cancelación: La acumulación constante de estos puntos negativos bloquea las renovaciones y termina en la suspensión definitiva del documento.

Complicaciones con las aseguradoras: chocar con un menor en el regazo anula ciertas coberturas o dispara el costo de los deducibles.