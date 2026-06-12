Usuarios se verán afectados debido a un corte de luz hoy viernes 12 de junio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el cual tendrá una duración de ocho horas.

La interrupción en el servicio comenzará a las 11:00 horas y concluirá a las 19:00 horas. Derivado de las labores de mantenimiento en la red eléctrica.

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¿Dónde hay corte de luz CFE de 8 horas hoy viernes 12 de junio?

Los habitantes de las áreas involucradas deberán tomar precauciones ante la suspensión del suministro.

Las zonas afectadas se encuentran en el estado de Hidalgo, en el municipio de Huautla, específicamente en las localidades:

La Puerta

Coamitla

Pahuatitla

Xochitl

Santo Domingo

“CFE realizará labores de mantenimiento en la red eléctrica para mejorar la calidad del servicio. Por seguridad interrumpiremos el servicio en el menor tiempo posible. Toma las medidas necesarias para que no afecte tus actividades. Agradecemos tu comprensión”, indicó la empresa prodcutiva en una tarjeta informativa.

Para atender cualquier eventualidad, reporte de fallas secundarias, dudas o aclaraciones derivadas de estas maniobras de mejora, la empresa recordó que mantiene habilitada la línea telefónica de atención nacional 071, la cual opera de manera permanente.

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