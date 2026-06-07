Día del Padre 2026: Lotería Nacional lanza sorteo especial con premio de 27 millones

La Lotería Nacional lanzó una edición especial por el Día del Padre 2026. El sorteo conmemorativo se realizará el domingo 21 de junio y la transmisión en vivo estará disponible en el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Esto es lo que tienes que saber si quieres comprar un cachito.

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¿Cuánto cuesta el cachito y cuál es el premio del Sorteo del Día del Padre 2026?

El premio mayor del Sorteo del Día del Padre es de 27 millones de pesos en dos series, lo que equivale a 13.5 millones de pesos por serie. El costo del cachito es de 60 pesos y el de la serie completa es de 1,200 pesos.

La Lotería Nacional dedicó el sorteo a la celebración de los padres de familia con la frase “Hoy celebro al hombre que siempre me enseñó a seguir adelante”, y lo describe como un homenaje a “una figura fundamental dentro de la sociedad mexicana” y a los lazos familiares que une a millones de personas.

Lotería Nacional El cachito del Sorteo del Día del Padre tiene un costo de 60 pesos y la serie completa vale mil 200 pesos. (Lotería Nacional)

¿Dónde y cómo ver en vivo el Sorteo del Día del Padre de la Lotería Nacional en México?

El sorteo se celebrará de manera presencial el día 21 del mes en coincidencia con el Día del Padre en el Teatro Lotería Nacional, en Avenida Hidalgo 130, colonia Guerrero, en la Ciudad de México.

Quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional el mismo domingo 21 de junio a las 20:00 horas.

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