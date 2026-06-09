Medio Maratón del Día del Padre en CDMX: cuándo se corre y cómo inscribirse paso a paso

El Medio Maratón del Día del Padre 21k 2026 se realizará el domingo 21 de junio en la Ciudad de México en coincidencia con la efeméride. La salida será sobre los carriles centrales de Periférico Sur, casi frente al Hotel Radisson Paraíso. ¿Cuáles son los requisitos para participar del evento y cómo inscribirse?

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¿Cómo inscribirse al Medio Maratón del Día del Padre 2026 en CDMX y cuánto cuesta?

Las inscripciones para la Medio Maratón del Día del Padre 2026 en CDMX cierran el jueves 18 de junio a las 6:00 pm o al agotar lugares. El precio actual (del 3 de marzo al 20 de junio) es:

Público general: $1,100 pesos

$1,100 pesos Miembros CBT: $1,050 pesos

Los puntos de inscripción disponibles para este evento en CDMX son:

En línea: carreradiadelpadre.com o fhinix.com

o Cabaña de Corredores del Bosque de Tlalpan (sin comisión adicional por uso de la plataforma)

(sin comisión adicional por uso de la plataforma) Metta Running House Polanco (Enrique Wallon 414)

Polanco (Enrique Wallon 414) Metta Running House Condesa (Av. México 99, Local 1)

Tiendas Oxxo de todo el país, registrándose previamente en línea

Los precios en línea incluyen una comisión del 10% por el uso de la plataforma de cobro electrónico.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Medio Maratón del Día del Padre 2026?

La organización detalla que los requisitos para participar de este evento deportivo son:

Edad mínima de 15 años

Completar la solicitud de inscripción digital

de inscripción digital Pagar la cuota de inscripción

Respetar las normas cívicas, operativas y ambientales del Comité Organizador

¿Dónde recoger el kit y cuál es la ruta del Medio Maratón del Día del Padre en CDMX?

La entrega de número oficial, chip y paquete de corredor se realizará en el Estacionamiento del Bosque de Tlalpan de CDMX en estos horarios:

Viernes 19 de junio: de 9:00 am a 5:00 pm

de 9:00 am a 5:00 pm Sábado 20 de junio: de 8:00 am a 2:00 pm

La ruta parte de Periférico Sur, avanza hasta el retorno de Cuemanco y regresa hacia el norte hasta la meta en la calle de Zacatépetl.

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