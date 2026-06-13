Rosalía llega a Guadalajara en dos fechas con su LUX TOUR 2026: solo 3 ciudades de México la verán y estas son las zonas con boletos disponibles

Rosalía regresa a México con su gira LUX Tour 2026, una de las más ambiciosas de su trayectoria, con más de cuarenta fechas entre Europa, Norteamérica y América Latina. En el país, solo tres ciudades forman parte del recorrido: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

En Guadalajara, la cantante y compositora española se presentará en la Arena VFG, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en dos fechas consecutivas: el 15 y el 16 de agosto de 2026.

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¿Qué boletos quedan disponibles para Rosalía en Guadalajara?

Los boletos están a la venta desde el 11 de diciembre de 2025 a través de Ticketmaster, por lo que la disponibilidad de boletos, en especial para la primera fecha en Guadalajara, el 15 de agosto, son reducidas.

Según se detalla en el sitio web de Ticketmaster, para esta primera fecha solo quedan unos pocos asientos en las zonas GP-05C y GP-06C a $2,827.25.

En tanto, el mapa interactivo de Ticketmaster muestra que para la segunda fecha del concierto de Rosalía en Guadalajara, agendado para el 16 de agosto, aún están disponibles algunos boletos en las siguientes zonas:

General: $2,467.50

$2,467.50 GP-01B: $4,958.75

$4,958.75 GP-2B : $3,199.25

: $3,199.25 GP-05C, GP-06 C, GP-07C y GP-08C: $2,827.25

El evento está abierto a todas las edades y los menores de 3 años no pagan boleto.

¿Qué propone Rosalía en su gira LUX Tour que pasará por México?

La gira LUX de Rosalía, que toma el nombre de su álbum más reciente, marca un giro estético en la carrera de la artista catalana: el flamenco dialoga con la electrónica, las texturas orquestales y la experimentación vocal en un formato de espectáculo total.

La gira fue anunciada oficialmente a inicios de diciembre de 2025 y se perfila como la más escenográficamente arriesgada de su trayectoria, con un lenguaje visual y sonoro descrito como casi cinematográfico.

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