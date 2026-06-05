Cierran Federalismo, Juárez y calles del Centro de Guadalajara este domingo 7 de junio: horarios y alternativas para circular

Los automovilistas que planeen desplazarse por la zona Centro de Guadalajara este domingo 7 de junio deberán tomar precauciones, ya que varias de las vialidades registrarán cierres temporales.

Aunque no se anunció de forma oficial, los cierres se llevarían a cabo por la instalación del Fan Fest de Guadalajara, el cual arrancaría el próximo 11 de junio con el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica.

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¿Qué calles estarán cerradas este domingo en Guadalajara?

Entre las vialidades con mayores afectaciones destaca avenida Federalismo, donde se prevén restricciones a la circulación en distintos tramos. Los cierres también impactarán algunos cruces transversales, por lo que el tránsito podría complicarse en varias zonas del centro de la ciudad.

Otra de las avenidas afectadas será Juárez, particularmente en el tramo comprendido entre Federalismo y las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Esta situación podría generar una mayor carga vehicular en calles aledañas durante buena parte de la jornada.

Asimismo, se contemplan cierres parciales sobre la calle Joaquín Angulo, entre el Parque El Refugio y Federalismo. En tanto, la Plaza Las Ramblas Cataluña, donde concluirán algunas de las actividades programadas, también tendrá restricciones temporales a la circulación.

Movilización en Guadalajara. Entre las vías alternas se encuentran Avenida Alcalde,calle San Felipe y calle Independencia. (HECTOR JESUS HERNANDEZ/HECTOR JESUS HERNANDEZ)

¿A qué hora comenzarán los cierres viales?

De acuerdo con la información difundida, los cierres iniciarán a partir de las 14:00 horas.

Para quienes necesiten desplazarse por la ciudad durante los cierres, se recomienda utilizar algunas de las vialidades que permanecerán abiertas y que funcionarán como rutas alternas.

Entre las opciones sugeridas destacan:

Avenida Alcalde

Calle San Felipe

Calle Independencia

Avenida de las Américas

Avenida Enrique Díaz de León Sur

Las autoridades recomiendan anticipar traslados y mantenerse atentos a las actualizaciones de movilidad, especialmente quienes tengan actividades programadas durante la mañana y la tarde del domingo.

Carrera Comunidades Mundialistas también provocará cierres temporales

Además de las afectaciones previstas en el centro de Guadalajara, las autoridades informaron que la carrera “Comunidades Mundialistas” ocasionará cierres temporales en algunas calles de la ciudad durante la mañana del domingo.

El mapa de movilidad publicado muestra cierres escalonados desde las 06:00 horas en vialidades cercanas al Estadio Jalisco. Dependiendo del tramo, las restricciones permanecerán vigentes entre las 06:50 y las 07:50 horas.

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