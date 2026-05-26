Embarazada pierde 30 mil pesos en transferencia por error a una taquería en CDMX; esto pasó

Un video viral reveló el drama que vive una mujer embarazada tras realizar una transferencia por error a una taquería en la CDMX.

La mujer con 36 semanas de embarazo, que vive en Guadalajara, reveló que había perdido 30 mil pesos con los que contaba para su cesárea, tras enviarlos por error a otra cuenta, mientras realizaba la transferencia a través de la app de su banco. Desafortunadamente, el dueño de la taquería no accedió a devolver el dinero. Te contamos los detalles del caso.

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¿Cómo recuperar una transferencia realizada por error?

Uno de los mayores temores a la hora de realizar una transferencia bancaria es precisamente cometer un error y enviar el dinero a una cuenta equivocada. Justamente, esta fue la mala experiencia que vivió la usuaria de TikTok identificada como Pau Sandoval, quien compartió su situación en redes sociales.

🚨 EMBARAZADA PIERDE $30 MIL POR ERROR EN TRANSFERENCIA



Una mujer de 8 meses envió por equivocación el dinero de su cesárea… pero terminó en la cuenta de un negocio de tacos. 😱💸



Ahora, recuperarlo depende únicamente de la honestidad del receptor, ya que el banco no puede… pic.twitter.com/eVHxVNVt1M — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) May 26, 2026

La mujer explicó que tenía en su cuenta 30 mil pesos para pagar su cesárea. En un momento, Pau decidió mover el dinero a otra cuenta personal para retirar el efectivo; sin embargo, al momento de realizar la transferencia bancaria seleccionó por error a otro destinatario; en este caso, una taquería en la capital mexicana.

De inmediato, la mujer dio aviso a su banco. Desafortunadamente, le informaron que no podían revertir la operación sin autorización del receptor.

Ante esta situación, la mujer averiguó que la cuenta estaba ligada a la famosa taquería Los Primos en la CDMX. Por esta razón, envió a un familiar a hablar con el dueño para solicitar que le devolvieran el dinero; sin embargo, en la taquería negaron conocer al titular de la cuenta y amenazaron al cuñado de la mujer si insistía en recuperar el dinero.

Este tipo de equivocaciones se denominan “errores operativos del cliente”, y en consecuencia, las instituciones financieras poco pueden hacer para ayudar a solucionar el problema.

Por desgracia, si no cuentas con la buena voluntad de la persona que recibió el dinero, no podrás recuperarlo.

¿Qué pasa si me depositan por error y no lo devuelvo?

Lo que debes hacer es avisarle al banco que recibiste una transferencia por error, para que la devuelvan al dueño. Es probable que, como en el caso de Pau Sandoval, esté buscando su dinero y lo necesite para una situación urgente.

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