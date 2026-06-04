¡Atención aficionados! Ya dieron luz verde para la venta en general de las preciosas monedas de oro y plata conmemorativas del Mundial 2026.
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A partir del 11 de junio, los fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrán acceder a las “joyas más valiosas” de Banxico en BBVA, pero únicamente en sucursales participantes ubicadas en los estados sede.
¿Cuánto valen las monedas de oro y plata del Mundial 2026?
Debido a que las piezas forman parte de una emisión especial autorizada, representan un valor histórico, cultural y de colección. Tan solo su diseño se inspiró en las sedes anfitrionas de México como la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey.
Además, su material de oro y plata hará que el precio varíe al momento de la compra. Debido a su compra en BBVA, la institución señaló que se realizará con cargo a la cuenta, en caso de no ser cliente, la venta podrá llegar hasta los $3,000 dólares (alrededor de $51,846.90 pesos mexicanos).
Asimismo, el pago se deberá de hacer en efectivo y en pesos mexicanos.
¿Dónde se pueden comprar las monedas de oro y plata del Mundial 2026?
Según BBVA, las monedas se podrán adquirir solo en las siguientes sucursales:
- CDMX
- Sucursal Torre BBVA (0730), Av. Paseo de la Reforma # 510
- Sucursal Montes Urales (0031), Montes Urales # 620
- Sucursal Parques Polanco (0731), Calz. Gral. Mariano Escobedo #303
- Sucursal CDMX Oficina Centro (4106), Bolívar # 38
- Guadalajara
- Sucursal Chapultepec (0404), Av. Vallarta # 1440
- Monterrey
- Sucursal Garza García, Plaza Alianza (0207), Calz. del Valle #419 Ote.
Cabe destacar que el horario de compra será únicamente de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas.
La entrega de las monedas se realizará en el momento de la compra, y en caso de ya no contar con inventario, se le indicará al cliente el plazo de entrega en la misma oficina.
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