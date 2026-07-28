Así aplica el descuento del 50% de autobuses para estudiantes y maestros en vacaciones

La palabra vacaciones en nuestro país viene de la mano de los descuentos en autobuses para estudiantes y maestros, así como para personas de la tercera edad con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). El descuento de autobuses aplica de la siguiente manera:

Estudiantes: 50% de descuento

Maestros: 25% de descuento

Adultos mayores (INAPAM): 50% de descuento

✅ #GUERRERO | ESTRELLA DE ORO PRESENTA AUTOBÚS CON MURAL DEDICADO A TAXCO, UNA OBRA DE ARTE



La línea de autobuses Estrella de Oro presentó una unidad con un diseño artístico que rinde homenaje a Taxco, Guerrero 🚌. El costado del vehículo luce una ilustración que evoca la… pic.twitter.com/XRiwmjSSVf — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) June 20, 2026

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¿Cómo aplica el descuento de autobuses en vacaciones?

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el descuento para estudiantes y maestros para viajar en autobuses se distribuye de la siguiente manera:

8 estudiantes por autobús

2 maestros por autobús

2 a 4 adultos mayores por autobús

Términos para el descuento de autobuses

La misma SITC estipula ciertas normas sobre el descuento y cómo debe aplicar, ejemplo de ello es que para las personas de la tercera edad el descuento aplica todo el año y no solo en temporada de vacaciones y la rebaja es de la mitad del precio total.

También cabe mencionar que tanto estudiantes como maestros deben contar con credencial vigente que contenga fotografía, nombre completo, matrícula o número de empleado, y sello o firmas de la institución. Además dicho documento debe pertenecer a escuelas integradas al sistema educativo nacional (SEP, UNAM, IPN, UAM, universidades estatales, o incorporadas).

Este beneficio es válido únicamente para el servicio Primera Clase y Económico. Las líneas que manejan viajes de lujo o ejecutivo no están obligadas a ofrecer estos descuentos.

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