Anuncian jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Zacatecas desde el 15 de junio: municipios beneficiados y fechas

Esterilizar a perros y gatos no solo ayuda a evitar camadas no planeadas. También forma parte del cuidado responsable de los animales y puede mejorar su calidad de vida. Por ello, la Secretaría de Salud de Zacatecas llevará este servicio sin costo a distintos puntos del estado con el fin de acercarlo a más familias.

Sin embargo, y como parte de los requisitos de esta campaña de esterilización, el procedimiento estará disponible únicamente para perros y gatos mayores de cuatro meses.

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¿Dónde serán las jornadas gratuitas de esterilización en Zacatecas?

Las jornadas comenzarán el lunes 15 de junio y continuarán durante la segunda mitad del mes en centros de salud, auditorios y espacios municipales. De acuerdo con la programación difundida, el horario de atención será de 09:30 a 13:00 horas.

Semana del 15 al 18 de junio

Miguel Auza - lunes 15 de junio - sede: Centro de Salud

Colonia Progreso, Río Grande - martes 16 de junio - sede: Centro de Salud

Juchipila- miércoles 17 de junio - sede: Domo de la Presidencia

Tabasco - jueves 18 de junio - sede: Instalaciones del DIF

Semana del 22 al 25 de junio

Los Fresnos, Tlaltenango - lunes 22 de junio - sede: Centro de Salud

Tepechitlán - martes 23 y miércoles 24 de junio - sede: Auditorio Municipal

Momax - jueves 25 de junio - sede: Centro de Salud

Semana del 29 al 30 de junio

Concepción del Oro - lunes 29 de junio - sede: Auditorio Municipal

Villa de Cos - martes 30 de junio - sede: Auditorio de la Feria

¿Qué requisitos deben cumplir perros y gatos para la esterilización?

Según autoridades estatales, y con la finalidad de salvaguardar la integridad de las mascotas, quienes deseen aprovechar este beneficio deberán seguir las siguientes reglas y cumplir con estos requisitos:

Perros y gatos deben tener más de cuatro meses de edad

Mantener un ayuno de 10 horas, tanto de alimentos como de líquidos

Las hembras no deben estar amamantando

Las hembras no deben encontrarse en celo

Las hembras no deben estar gestantes

Además, autoridades de Zacatecas señalaron que los asistentes deben llevar a las mascotas con correa, transportadora o algún medio seguro de traslado, especialmente en el caso de gatos o animales nerviosos.

También conviene llegar con tiempo, ya que en algunos municipios la atención estará disponible solo durante una fecha.

¿Qué cuidados necesita una mascota después de la esterilización?

Después de la cirugía, los cuidados en casa son clave para evitar complicaciones. El Miami-Dade County Animal Services recomienda revisar la incisión, evitar que la mascota lama o muerda la herida, limitar brincos o juegos bruscos y acudir al veterinario si hay sangrado, vómito, debilidad o inflamación importante.

Además de prevenir camadas no planeadas, la esterilización también puede traer beneficios para la salud. La American Veterinary Medical Association señala que en hembras ayuda a prevenir infecciones uterinas y reduce el riesgo de cáncer de mama, mientras que en machos elimina el riesgo de cáncer testicular.

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