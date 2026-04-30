A partir de este viernes 1 de mayo de 2026 se aplicará una nueva tarifa al transporte público en el estado de Zacatecas, esto luego de que las autoridades correspondientes de la entidad, llegaran a un acuerdo con los concesionarios para establecer un nuevo precio general y preferencial a la ciudadanía.

De acuerdo con la información oficial que se ha dado a conocer hasta el momento, el aumento será de un peso en comparación con el cierre del pasado 2025 y los primeros meses de este 2026, lo cual genera un golpe importante al bolsillo de las y los zacatecanos.

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Nuevas tarifas de transporte público en Zacatecas

Más allá del anuncio del aumento de un peso en la tarifa ordinaria en el transporte público de Zacatecas, es importante mencionar que se aplicará un incremento de 50 centavos para las personas preferentes como lo pueden ser estudiantes y adultos mayores.

Con esto mencionado, se estableció que el precio del transporte público en la entidad quedará de la siguiente manera:

Tarifa general: de 10 a 11 pesos por pasaje

de 10 a 11 pesos por pasaje Tarifa preferencial: de 7.50 a 8 pesos por pasaje

Vale la pena mencionar que el subsecretario de Transporte Público de Zacatecas, Javier Reyes Romo, mencionó que este ajuste a la tarifa corresponde a atender las necesidades de equilibrar los ingresos y gastos de los transportistas, esto por el alza en los combustibles, peajes y demás.

Regresan las rutas 5 y 7 en Zacatecas

Más allá de dar a conocer el nuevo costo de la tarifa del transporte público en Zacatecas, es importante mencionar que se dio a conocer que la rutas 5 y 7, que antes cubrían tramos del centro histórico de la entidad, volverán a retomar sus operaciones para atender la demanda de los pasajeros.

Vale la pena mencionar que también se está pensando en aplicar la condonación de pago a personas con discapacidad.

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