Querétaro ya está aceptando viajar con mascota en el transporte público: estos son los requisitos que debes cumplir

Las personas que utilizan el sistema Qrobus en Querétaro ya tienen la posibilidad de trasladarse junto a sus mascotas dentro de las unidades del transporte público, luego de la puesta en marcha del esquema Pet Friendly implementado por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

La medida aplica para las rutas de la zona metropolitana y establece una serie de condiciones obligatorias para quienes deseen ingresar con perros o gatos a las unidades.

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¿Qué necesita una mascota para poder subir al Qrobus?

De acuerdo con la información difundida por la AMEQ, los animales de compañía deben pesar menos de 12 kilogramos para poder utilizar el sistema de transporte público.

Además, los usuarios deberán trasladar a sus mascotas dentro de una transportadora adecuada, presentar la cartilla de vacunación vigente al momento de usar el servicio, así como mostrar la tarjeta correspondiente de traslado.

El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, explicó que estas medidas forman parte de las reglas establecidas para mantener condiciones adecuadas de seguridad e higiene dentro de las unidades.

¿Cómo funciona la Tarjeta de la Mascota en Querétaro?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro informó que el trámite para obtener la Tarjeta de la Mascota e incorporar a animales de compañía al sistema Qrobus puede iniciarse de manera virtual mediante el portal oficial del programa Pet Friendly.

Durante el registro, los usuarios deben capturar información básica del animal de compañía, subir una fotografía y proporcionar los datos necesarios para vincular la mascota con la tarjeta de prepago Qrobus del propietario.

Posteriormente, el dueño deberá acudir a módulos u oficinas autorizadas de la AMEQ para concluir el proceso y recibir la Tarjeta de la Mascota, documento necesario para ingresar a las unidades del transporte público junto con perros o gatos registrados.

¿En qué rutas de Qrobus pueden viajar mascotas?

La modalidad Pet Friendly opera en las 120 rutas del sistema Qrobus que circulan dentro de la zona metropolitana de Querétaro, lo que permite a usuarios desplazarse con sus animales de compañía hacia distintos puntos de la ciudad.

Según explicó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, el programa responde a una demanda creciente de personas que buscan alternativas para trasladarse junto a sus mascotas sin depender de transporte privado.

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