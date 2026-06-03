Las mascotas ya son consideradas como integrantes de las familias y bajo la ley son considerados como seres sintientes y tienen derechos, pero su presencia en tu vida tiene más ventajas de lo que crees, así lo reveló la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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¿Por qué las mascotas ayudan a reducir el estrés y mejorar el ánimo?

A través de una infografía, la cuenta Universum Museo explica la influencia positiva que tiene tu perro o gato sobre tu estado de ánimo.

Las mascotas son considerados reguladores emocionales pues cuando estás con tu perro o tu gato baja tu nivel de estrés, te sientes acompañado y mejora tu ánimo pues tu cerebro responde como si recibiera apoyo social y emocional.

Además, facilita la interacción con otros, promueve la empatía y refuerza las habilidades sociales. Así que hablarle y abrazarlo tiene efectos positivos en tu bienestar emocional.

🐶🐱 ¿Tu lomito o tu michi te pone de buenas? No es solo una sensación: convivir con animales de compañía puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el ánimo. Infografía de @UniversumMuseo. ⬇️ pic.twitter.com/yvlfAyqNVm — UNAM Global (@unamglobal) June 1, 2026

Los animales ayudan a las mascotas

Los animales son una fuente de consuelo y apoyo, especialmente los perros de terapia que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad de los pacientes, especialmente de personas con cáncer y enfermedades terminales.

También pueden ayudar a niños con TDAH a enfocar su atención y en el caso de quienes están diagnosticados con autismo estaban más tranquilos con la presencia de los perros y les ayudan a mejorar sus interacciones.

Las mascotas traen nuevas responsabilidades pues aprendes a cuidar y alimentarlos, pero también es importante reconocer el estrés en las mascotas y saber cuándo no acercarse.

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