Oyuki Ramírez Burciaga, de 45 años y con una trayectoria de 20 años en el Poder Judicial, dio la vida por su hijo luego de que un enjambre de abejas la atacara a ella y a su familia el pasado 03 de mayo en una unidad deportiva en Guadalupe, Zacatecas.

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Tras 9 días de estar hospitalizada y luchando por su vida, las autoridades confirmaron que lamentablemente falleció.

MUERE MAGISTRADA DE ZACATECAS TRAS ATAQUE DE ABEJAS 🐝



Después de permanecer 9 días hospitalizada, se confirmó el fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, de 45 años, quien murió a consecuencia de un ataque de abejas registrado en una unidad deportiva pic.twitter.com/FDOjtfBB6s — propuestasrincon (@propuestasrinco) May 13, 2026

En el video, compartido en redes sociales, se observa a la valiente madre quitándose el suéter para cubrir a su pequeño, quedando ella completamente expuesta a las picaduras, pues solo vestía una camiseta de tirantes.

Homenaje a jueza El Poder Judicial de Zacatecas le rindió un homenaje a Oyuki Ramírez Burciaga tras su lamentable fallecimiento. (Facebook)

Al recibir cientos de picaduras, la llevaron a ser intubada, y no fue la única de la familia que resultó herida, pues su padre también fue alcanzado por el enjambre cuando intentó ayudar.

Este tipo de incidentes solo dejó ver lo peligroso que puede ser alterar a un enjambre de insectos y la importancia de cómo se debe reaccionar ante este tipo de situaciones.

¿Qué hacer si te ataca un enjambre de abejas?

De acuerdo con información difundida por la Representación Agricultura de la Ciudad de México (CDMX), lo ideal en estos casos es:

Correr en línea recta: Las abejas son lentas y correr rápido para buscar refugio es tu mejor oportunidad

Las abejas son lentas y correr rápido para buscar refugio es tu mejor oportunidad Proteger rostro y cuello: Son las áreas más sensibles que se pueden tapar con ropa, principalmente ojos, nariz y oídos

Son las áreas más sensibles que se pueden tapar con ropa, principalmente ojos, nariz y oídos No manotear o aplastarlas: Al matarlas se liberan feromonas que atraen y enfurecen al enjambre

Al matarlas se liberan feromonas que atraen y enfurecen al enjambre Buscar un refugio cerrado: Entrar a un auto o edificio es esencial, también los lugares ocultos ya que sus ojos perciben luz UV

Tras el ataque, lo mejor es acudir a un especialista, pues se deben de retirar los aguijones raspando, no pellizcando. Asimismo, el riesgo de shock anafiláctico debe ser atendido por especialistas.