Clima en México hoy: Huracán Genevieve y Monzón mexicano provocarán lluvias este martes 28 de julio 2026

El huracán Genevieve sigue como categoría 4 en su paso por el Pacífico mexicano, mientras que el Monzón mexicano recorre varios estados, lo que provoca que continúen las lluvias durante este martes 28 de julio de 2026.

De acuerdo al pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no son los únicos fenómenos que se encuentran en el país, ya que también se presentan circulaciones ciclónicas, vaguadas, canales de baja presión, divergencia en altura y onda tropical 21, mismos que provocan cambios de temperaturas.

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Huracán Genevieve genera lluvias en el Pacífico mexicano hoy

Las autoridades mexicanas continúan vigilando el avance del huracán Genevieve, el cual se degradó de la categoría 5 a la 4 durante el pasado lunes 7 de julio.

En su paso cerca de las costas nacionales provoca lluvias en Baja California Sur, debido a los desprendimientos nubosos; no obstante, la entidad sigue viviendo la onda de calor, así como un anticiclón, lo que hará un ambiente muy caluroso.

¿Dónde lloverá hoy en México?

Como se puede observar, las lluvias serán la constante durante el día en la mayor parte del país, por lo que estos son los estados donde lloverá:

El Monzón mexicano provocará fuertes lluvias en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California

en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California Se esperan lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca

en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca Chubascos en Estado de México (Edomex), Tlaxcala, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz

en Estado de México (Edomex), Tlaxcala, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz Lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco

Clima en CDMX hoy 28 de julio 2026

Por su parte, en la capital del país se espera un cielo nublado durante la mayor parte del día. Específicamente, en las primeras horas del día habrá un ambiente fresco y fío, aunque por la tarde podrá ser templado o cálido, pero con lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima en la CDMX será de 24 a 26ºC, mientras que la mínima será de 12 a 14º.

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