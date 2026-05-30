Es ley y pocos conductores lo saben: Guanajuato multará a quienes cometan este error al volante con sus mascotas

La forma en que viajas en tu automóvil dentro del estado cambia radicalmente debido a las inspecciones de tránsito. Las autoridades buscan prevenir percances al sancionar de forma económica a los automovilistas que cometan este grave descuido al volante, afectando directamente la economía familiar. Los oficiales de vialidad prestan atención a una conducta que muchos consideran inofensiva, pero que pone en riesgo la seguridad de todos los pasajeros.

Manejar un vehículo requiere la máxima concentración y la libertad total de movimiento para reaccionar ante cualquier emergencia. Los operativos viales aumentan en diferentes puntos estratégicos para garantizar que los ciudadanos respeten esta disposición de movilidad. La normativa local prohíbe llevar ciertos acompañantes o pertenencias en una posición específica que comprometa el control del volante.

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¿Cuál es la multa en Guanajuato por manejar con mascotas en los brazos?

La normativa del municipio de Guanajuato sanciona a los conductores que sostienen animales, menores de edad u objetos mientras el coche permanece en movimiento. Llevar a un perro encima o cualquier distracción similar impide realizar maniobras evasivas rápidas. La Sección III estipula que quien maneja debe sujetar firmemente el volante con ambas manos.

La infracción económica por incurrir en esta falta se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente. Esto equivale a un pago de entre $351.93 y $586.55 pesos en este periodo fiscal. El tabulador de infracciones dicta una penalización que va de las 3 a las 5 UMA.

Los oficiales de tránsito tienen la facultad de detener la marcha del carro si detectan a la mascota en el regazo del automovilista. El reglamento municipal en su artículo 56 exige que los pasajeros y las cargas viajen en las zonas adecuadas para evitar proyecciones en caso de un frenado brusco. El objetivo de la multa es concientizar sobre el peligro que representa un animal suelto en la parte delantera de la cabina.

Cuál es la multa por llevar al perro en el coche Viajar con mascotas en los brazos amerita multas de hasta 5 UMA en Guanajuato. (Archivo)

¿Cómo llevar de forma segura a un perro en el auto dentro de Guanajuato?

Para evitar contratiempos con la autoridad vial, existen métodos recomendados para transportar a los animales de compañía. Las transportadoras rígidas son opción para ejemplares de tamaño pequeño o mediano, ya que los mantienen estables durante todo el viaje. Los expertos sugieren arneses de seguridad especiales que se acoplan directamente al broche del cinturón en los asientos traseros.

Las multas por descuidos al volante también aplican si el perro asoma la cabeza por las ventanillas de forma desprotegida. Mantener los vidrios regulados y usar aire acondicionado ayuda a estabilizar la temperatura de tu compañero sin exponer su integridad física. Esta acción incrementa riesgos de caídas o de que el animal salte hacia la calle ante un susto imprevisto.

La responsabilidad vial incluye cuidar la integridad de quienes se encuentran dentro y fuera de la unidad transitable. El ordenamiento urbano busca transformar los hábitos de convivencia en las calles para beneficio de la comunidad entera. Adaptar el coche previene accidentes trágicos y costosos desembolsos ante el juez cívico.

Revisa las condiciones del viaje antes de encender el motor para prevenir llamadas de atención. Asegura a tus mascotas en los compartimentos correspondientes y mantén tus sentidos puestos en el camino. El viaje seguro protege a tu familia entera durante cualquier traslado en la ciudad. Maneja siempre con precaución para garantizar una convivencia armónica y evitar llamadas de atención de los oficiales.

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